ياسمين صبري تخرج عن صمتها.. "حذفوا كلامي عن زوجي"

بعد تعرضها لسخرية عدد كبير من متابعيها عقب عرض حلقتها مع رامز مجنون رسمي، خرجت ياسمين صبري عن صمتها وقالت إنها عندما سئلت عن زوجها أبو هشيمة وأسباب ارتباطها به قالت لأنه واثق في نفسه وناجح وسيد الرجالة وبيضحكني - حسب تعبيرها -.

وأضافت في تصريح لصحيفة "اليوم السابع": أنا حلقة رامز شاهدتها مثلي مثل الجمهور، وتفاجأت منها جداً حيث تم حذف كلامي كله عن زوجي وحتى الواو حذفت وظهرت إجابتي بالقول بيضحكني".

كما تابعت قائلة: "قلت أيضاً إننا نتمرن في الجيم سوياً، وهناك أشياء كتيرة مشتركة".



يذكر أن النجمة ياسمين صبري وقعت في شباك الفنان رامز جلال بالحلقة الثالثة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، وحققت الحلقة نسبة مشاهدات عالية وبات اسمها ترند بسبب ما دار في الحلقة حول زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



وردا على سؤالها عن أكثر ما يعجبها في زوجها، قالت ياسمين صبري: بيضحكني، وحبيته من أول مرة شوفته فيها صدفة، حبيته على طول".