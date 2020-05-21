طلب صادم من مخرج "الاختيار".. لا تشاهدوا هذه الحلقة

نجاح ملحوظ يحققه مسلسل "الاختيار" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، ويقوم ببطولته أمير كرارة وأحمد العوضي ومن إخراج بيتر ميمي.

حيث يتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء.

كما يقدم العمل قصة الإرهابي هشام عشماوي الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه مؤخرا، حيث كان فردا من أفراد القوات المسلحة بصحبة أحمد منسي قبل أن ينشق ويشارك مع تنظيمات إرهابية في عمليات استهدفت عناصر الأمن المصري.

وقبل حلقات من نهاية المسلسل، ومع استعداد الجميع لعرض الحلقة التي تحمل اسم "ملحمة البرث"، وتتناول هجوم العناصر التكفيرية على كمين البرث واستشهاد عناصره من القوات المسلحة، فوجئ الجمهور بطلب هام من مخرج المسلسل بيتر ميمي، الذي ناشد الجميع أن يقنعوا أهالي الشهداء الذين قتلوا في هذا الهجوم أو أصيبوا ألا يشاهدوا حلقة الخميس.

ووجه المخرج اعتذاره إلى الجميع قبل عرض الحلقة، بسبب ما أسماه بشاعة المشاهد التي ستحدث في الهجوم المرتقب، والذي حاول أن يقلل من بشاعتها قدر الإمكان، ولكن على الجميع أن يعلموا قدر التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال قبل استشهادهم.

وأكد أن الأبطال ظلوا صامدين مدافعين عن الأرض وعن الكمين وعن زملائهم لآخر نفس، وبالتالي على الجمهور أن يرى هذه البطولات، موجها التحية لمنسي ورجاله وكذلك أهل هؤلاء الجنود الذين تحملوا ما حدث لأبنائهم.