أمير كرارة يروي حلماً جمعه بالشخصية التي يجسدها في "الاختيار"

ردة فعل واسعة أحدثتها الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، ويقوم ببطولته أمير كرارة، مجسداً شخصية عقيد أركان حرب أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة.

تلك الحلقة التي شهدت تقديم ملحمة البرث، بعد وقوع هجوم من قبل عناصر تكفيرية على كمين "البرث" بسيناء، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من عناصر الكمين على رأسهم أحمد منسي.

ولم تمض دقائق على عرض الحلقة التي شهدت انتهاء دور بطل المسلسل أمير كرارة قبل حلقتين من نهاية المسلسل، حتى باتت حديث الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن المفاجئ هو ما حدث ظهر الجمعة حينما روى أمير كرارة أمرا لا يصدق وقع بعد فجر الجمعة، وهو ما حرص على توثيقه من خلال حسابه على "فيسبوك".

حيث أقسم أنه خلد إلى النوم بعد صلاة فجر الجمعة، ليحلم بعدها بزيارة إليه من أحمد منسي صاحب الشخصية التي يجسدها أمير كرارة في المسلسل.

وروى كرارة الموقف قائلا "جالي لابس تيشيرت السيل الزرقاء والبنطلون البيج الباجي وحاطط ايدوا في جيبوا"، ثم تابع الفنان المصري قائلا "بيضحكلي وبيقولي إيه الأخبار يا صاحبي؟"، فرد عليه كرارة قائلا "قولتلوا مبسوط يا منسي؟".

ليضحك بعدها منسي ويرد قائلا "مبسوط!!!.. ده أنا فرحي فوق النهاردة يا صاحبي"، وهو الأمر الذي تفاعل معه الآلاف في ظل الحالة التي يعيشها الجمهور المصري منذ حلقة الخميس.