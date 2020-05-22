من أبطال "باب الحارة".. وفاة الفنان مأمون الفرخ

أعلن في دمشق، الخميس، عن وفاة الفنان والمخرج المسرحي مأمون الفرخ، عن عمر يناهز الـ 62 عاماً، بنوبة قلبية.

ونعت وزارة الثقافة في حكومة النظام السوري، الراحل الفرخ، مشيرة إلى أنه سيوارى الثرى، الجمعة، في مسقط رأسه، في مدينة "جيرود" التابعة لريف دمشق.

والراحل من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وحاصل على إجازة جامعية في العلوم والتكنولوجيا، وولد في دمشق عام 1958، وكان حتى وفاته، مديرا لمسرح الطفل والعرائس. وترك للأطفال عدة مؤلفات، منها "سيكولوجيا اللعب عند الأطفال" وأدى بصوته، شخصيات عديدة في مسلسلات كرتونية مدبلجة إلى العربية، كالمحقق كونان، وأبطال الديجيتال.

وظهر الفنان الراحل، في عشرات الأعمال الدرامية، كان أشهرها مسلسل "باب الحارة" الذي أدى فيه شخصية "أبو سمير المحمصاني". ومن الأعمال السورية الشهيرة التي ظهر فيها الراحل، مسلسل "يوميات مدير عام"، و"شوارع الشام العتيقة"، و"بقعة ضوء"، و"ليالي الصالحية"، و"تخت شرقي" و"أسعد الوراق" وغيرها.

وشارك الفنان الراحل في عشرات المسلسلات والمسرحيات، كما كان له ظهور في أكثر من فيلم سينمائي.

وفور شيوع نبأ وفاته، نعاه عدد كبير من الفنانين السوريين. وقال الفنان باسم ياخور، إنه لم يعرف الراحل عن قرب، إلا أن كل "الذين عرفوه قالوا إنه صاحب أطيب قلب، ومحب، متسامح، وشهم" متقدماً بالعزاء لأهله.

ونشر الفنان أيمن زيدان، والذي جمعته مع الراحل أعمال شهيرة، كيوميات مدير عام وأيام الغضب، صورة تجمعه بالراحل، كتب فوقها: الغالي مأمون الفرخ وداعاً.

ونعاه الفنان قصي خولي، وكتب على حسابه الفيسبوكي: الأستاذ مأمون الفرخ في ذمة الله. رحمك الله وجعل الجنة مثواك وصبّر أهلك.