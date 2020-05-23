فوز خمسة فنانين بجوائز هيرب ألبرت السنوية في أميركا

أعلن يوم الجمعة فوز فنانين في مجال السينما والرقص والموسيقى والمسرح والفنون المرئية بجوائز هيرب ألبرت السنوية والتي توزعها كل سنة مؤسسة هيرب ألبرت عازف البوق الأمريكي الحائز على جائزة جرامي.

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وقالت المؤسسة إن الفائزين بالجائزة السنوية السادسة والعشرين هم كارين شيرمان في مجال الرقص وسكاي هوبينكا في مجال الافلام

والفيديو وكريستيان سكوت عن الموسيقى وفيل سلطانوف في المسرح وفيريلي بايز في الفنون المرئية. وسيحصل كل من الفائزين على منحة قدرها 75 ألف دولار .

وتختار لجنة خبراء الجوائز التي تم توزيعها لأول مرة عام 1994 وتمنح للفنانين الذين يتحملون مخاطر في منتصف مشوارهم.

ويشتهر ألبرت(85 عاما) بأنه قائد فرقة هيرب ألبرت وتيخوانا النحاسية والتي أصدرت سلسلة من الألبومات والأغاني الفردية التي تصدرت المبيعات في الستينات.