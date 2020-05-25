بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. هذا وضع دينا الشربيني

حالة من القلق أصابت العديد من الممثلين في الوسط الفني، بعد الإعلان عن إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أقل من يومين على انتهائها من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، التي باتت هي الأخرى حديث الوسط الفني والجمهور، لا سيما وأنها كانت من أبرز مخالطي الجداوي.

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وفي هذا السياق كشف مصدر مقرب من الشربيني في تصريحات لـ"العربية.نت" أن الممثلة الشابة بخير وخضعت لفحوصات كوفيد 19 "بي سي ار" فور سماعها بإصابة الجداوي، وقد جاءت النتيجة سلبية.

كما أكد أن باقي فريق العمل أجرى التحليلات الخاصة بالفيروس، لكن النتائج لم تظهر حتى الوقت الحالي.

"الجداوي" خرجت من العناية

وعن حالة الجداوي، أكد المصدر أنها كانت بصحة جيدة خلال التصوير، لكنها أصيبت بعد يومين من انتهاء العمل على المسلسل بارتفاع حاد ومستمر في درجة الحرارة، لم ينخفض رغم العلاجات، ما دفعها إلى الشك باحتمال إصابتها، وبناء عليه قامت بأخذ الإجراءات اللازمة.

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة دلال عبدالعزيز والصديقة المقربة لرجاء الجداوي لـ"العربية.نت"، أن حالة الأخيرة مستقرة، بعد أن خرجت من غرفة العناية المركزة، وهي تتلقى حاليا العلاج داخل غرفة عادية.