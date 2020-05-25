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بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. هذا وضع دينا الشربيني

المصدر: القاهرة - محمد احمد
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حالة من القلق أصابت العديد من الممثلين في الوسط الفني، بعد الإعلان عن إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أقل من يومين على انتهائها من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، التي باتت هي الأخرى حديث الوسط الفني والجمهور للاطمئنان على صحتها، وذلك لأنها كانت من أبرز المخالطين للجداوي.

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وكشف مصدر مقرب من الشربيني في تصريحات لـ"العربية.نت" أن دينا بخير وخضعت لفحوصات كوفيد 19 "بي سي ار" فور سماعها خبر إصابة الجداوي، وكانت النتيجة سلبية لتطمئن على صحتها.

كما أكد أن باقي فريق العمل قام بأخذ مسحات لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس، والنتائج لم تظهر حتى الوقت الحالي.

رجاء الجداوي ودينا الشربيني أثناء تصوير مسلسل لعبة النسيان رجاء الجداوي ودينا الشربيني أثناء تصوير مسلسل لعبة النسيان

وعن حالة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، أكد المصدر أنها كانت بصحة جيدة، وفور انتهاء التصوير بعدها بيومين أصيبت بارتفاع بدرجة الحرارة وكانت لا تنخفض أبدا فأصبح لديها شك بأصابتها بالفيروس، وبناء عليه قامت بأخذ الإجراءات اللازمه لها.

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة دلال عبدالعزيز والصديقة المقربة لرجاء الجداوي لـ"العربية.نت"، أن حالة رجاء مستقرة وخرجت من غرفة العناية المركزة وحاليا تتلقى العلاج داخل غرفة عادية.

كلمات دالّة

#دينا_الشربيني
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