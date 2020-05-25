كاظم الساهر يفاجئ جمهوره بالعيد.. ويغني لشاعر سوداني

قدم قيصر الغناء العربي الفنان، كاظم الساهر، حفلا استثنائيا بسبب ظروف كورونا، أول أيام العيد على قناة "يوتيوب" مجمع أبو ظبي الثقافي، وتابع الحفل ما يزيد عن 5 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم.

وفاجأ صاحب أغنية "زيديني عشقاً"، جمهوره بأغنية جديدة في العيد، وهي من كلمات الشاعر السوداني الشاب ياسر البيلي.

وقام القيصر بالاتصال بالشاعر البيلي وقال له"نحاول أن نقدم مقطعا من أغنية تاريخ ميلادي"، فرد البيلي: هذا شرف كبير لي ولا تسعني السعادة في التعامل مع قيصر عبقري مثلك.

"تاريخ ميلادي".. كاظم الساهر يغني لأول مرة لشاعر سوداني، وهي الأغنية الثانية التي يغنيها فنان عربي لشاعر سوداني بعد أن... Posted by ‎العربية السودان‎ on Monday, May 25, 2020

وعبر الشاعر السوداني عن سعادته بأول تعاون له مع كاظم الساهر، وكتب عن ذلك في صفحته الشخصية بالفيسبوك: "أصبح العيد عيدين.. أول تعاون فني غنائي يجمع بيني وبين قيصر الغناء العربي، ستسمعونها كاملة عما قريب بإذن الله".

كما أطرب كاظم الساهر متابعيه بمجموعة من الأغاني القديمة والحديثة وهو جالس على كرسي ويعزف على العود منها "لا تتنهد، وين آخذك، لا تحرموني منها، أغازلك، سلامي، ها حبيبي، شؤون صغيرة، سلامتك من الآه"، وارتجل قصيدة "نسيت بغداد".

وتحدث القيصر عن الإيجابيات التي اكتسبها من أزمة تفشي فيروس كورونا قائلاً: "تعلمت الكثير من هذه الأزمة فقد دخلت في العمل والموسيقى وفي القراءة والكتابة الأهم تقربت من الله أكثر، كلنا تفاؤل أن تعود الحياة من جديد فالضربة التي لا تميتنا تقوينا".

وعبر كاظم الساهر عن شوقه قائلاً: "اشتقت لوجودي مع أهلي وأحبابي الشوق جميل والعاطفة جميلة ولكن يجب ألا تؤذينا".