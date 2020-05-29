ممثلة كويتية تعلن إصابة ابنها بالفيروس.. "ادعوا لفيصل"

أعلنت الفنانة الكويتية، مها محمد، مساء الخميس، إصابة نجلها فيصل، بفيروس كورونا.

وقالت مها محمد عبر حسابها في "سناب شات": "حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا، وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسونا بدعائكم".

وكانت الممثلة الكويتية كشفت عن إصابة ابنها قبل 5 سنوات بفشل كلوي قبل زراعته للكلى.

هذا وسبق مها محمد إصابة ابنة الممثلة الكويتية غدير السبتي بالفيروس، كما أعلن مؤخراً عن إصابة الممثلة المصرية القديرة، رجاء الجداوي، والتي نقلت إلى مستشفى العزل في القاهرة، بعد إصابتها بكوفيد 19 في آخر أيام تصوير مسلسلها "لعبة النسيان" في رمضان الماضي.