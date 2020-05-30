آخر صورة لحسن حسني.. ظهر مع حفيد فنان شهير

كشف الفنان المصري الشاب محمود عمرو محمود ياسين عن آخر صورة التقطت للفنان الراحل حسن حسني والذي توفي فجر اليوم السبت عن عمر ناهز 89 عاما.

ونشر الفنان الشاب الصورة التي جمعته بالفنان الراحل على صفحته على موقع إنستغرام، وظهر فيها حسن حسني مبتسما.

وذكر عضوان في نقابة المهن التمثيلية أن الفنان الكبير داهمته أزمة قلبية مفاجئة مساء الجمعة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس أكتوبر، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم السبت.

وقالت الفنانة نهال عنبر عضوة النقابة لـ"العربية.نت" إن جثمان الفنان الراحل سيخرج من المستشفى الساعة العاشرة صباح اليوم وسيتم دفنه بعد الصلاة عليه في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

يشار إلى الفنان الراحل ولد في حي القلعة بالعاصمة القاهرة في 15 أكتوبر من العام 1931 والتحق بمدرسة الرضوانية الابتدائية حيث ظهرت ميوله الفنية مبكرا وشارك في تقديم عدة مسرحيات على مسرح المدرسة.

في بداية الستينات أصبح عضوا في فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش، وعقب حرب يونيو من العام 1967، انتقل إلى مسرح الحكيم وقدم مسرحيات عديدة منها مسرحية عرابي ومسرحية "المركب اللي تودي" وحققت المسرحيتان صدى طيبا لدى الجمهور ، ثم شارك في مسرحيات روبابيكيا وصاحب العمارة.

انطلاقة حسن حسني

في نهاية السبعينات شارك حسن حسني في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" وفِي الثمانينات عاد للمسرح مجددا ، عندما قدم مع الفنانة سهير البابلي و صديق عمره الفنان حسن عابدين مسرحية "ع الرصيف"، وقدم أيضا في عام 1985 المسرحية الكوميدية "اعقل يا مجنون" مع الفنان الكوميدي الراحل محمد نجم.

كانت انطلاقة حسن حسني السينمائية من خلال فيلم الكرنك ومن بعده فيلم "سواق الأوتوبيس" ثم شارك عدداً من الأفلام، من بينها البريء، والبدروم، والهروب، كما عمل مع عدد من المخرجين من بينهم محمد خان في فيلم زوجة رجل مهم، ورضوان الكاشف في فيلم سارق الفرح، وشارك كذلك في أفلام السيد كاف، وناصر 56.

شريك نجاح أفلام الشباب

في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة كان الفنان الراحل هو القاسم المشترك في كافة أفلام مجموعة من الفنانين الشباب وهم محمد هنيدي وأحمد حلمي ومحمد سعد وكريم عبد العزيز.

ونعى عدد كبير مِن الفنانين على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الفنان الراحل أبرزهم محمد هنيدي وكريم عبد العزيز ومحمود ياسين وإلهام شاهين وصلاح عبدالله.