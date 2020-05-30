وفاة الفنان المصري حسن حسني عن 89 عاماً

توفي الفنان المصري، حسن حسني، ليل الجمعة- السبت، عن عمر ناهز 89 عاماً، بمستشفى دار الفؤاد في القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

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وذكر عضوان في نقابة المهن التمثيلية أن الفنان الكبير داهمته أزمة قلبية مفاجئة مساء الجمعة دخل على إثرها المستشفى بمدينة السادس أكتوبر، لكن محاولات الأطباء فشلت في إنقاذه ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم السبت.

ومن المقرر وفق ما قالت الفنانة نهال عنبر عضوة النقابة لـ"العربية.نت" خروج جثمان الفنان الراحل من المستشفى الساعة العاشرة صباح اليوم ودفنه بعد الصلاة عليه في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

المدرسة والمسرح

ولد الفنان الراحل في حي القلعة بالعاصمة القاهرة في 15 أكتوبر من العام 1931، والتحق بمدرسة الرضوانية الابتدائية حيث ظهرت ميوله الفنية مبكرا وشارك في تقديم عدة مسرحيات.

لعب حسن حسني دور "أنطونيو" في إحدى الحفلات المدرسية، فاسترعى إعجاب المسؤولين وحصد كأس التفوق.

عقب حصوله على شهادة التوجيهية عام 1956، مثل في بعض الأدوار الصغيرة والثانوية.

في بداية الستينات أصبح عضوا في فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش، وعقب حرب يونيو من العام 1967، انتقل إلى مسرح الحكيم وقدم مسرحيات عديدة، منها "عرابي" و"المركب اللي تودي"، حاصدا صدى طيبا لدى الجمهور، ثم شارك في "روبابيكيا" و"صاحب العمارة".

في نهاية السبعينات شارك حسني في "مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا"، قبل أن يقود مجددا في الثمانينات إلى المسرح، ليقدم مع الفنانة سهير البابلي وصديق عمره الفنان حسن عابدين مسرحية "ع الرصيف"، كما قدم في عام 1985 المسرحية الفكاهيه "اعقل يا مجنون" مع الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم.

إلى السينما

أما انطلاقته سينمائيا، فكانت عبر فيلم "الكرنك"، ومن بعده "سواق الأوتوبيس"، ثم شارك في عدد من الأفلام، من بينها البريء، البدروم، الهروب، كما عمل مع عدد من المخرجين من بينهم محمد خان في فيلم زوجة رجل مهم، ورضوان الكاشف في فيلم سارق الفرح، وشارك كذلك في أفلام السيد كاف، وسارق الفرح، وناصر 56.

في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة كان الفنان الراحل هو القاسم المشترك في كافة أفلام مجموعة من الفنانين الشباب، وهم محمد هنيدي وأحمد حلمي ومحمد سعد وكريم عبد العزيز.

إلى ذلك، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، كمسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذي عرض في موسم دراما رمضان الحالي. وقبلها شارك في مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

كما كان حاضرا في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.