رجاء الجداوي عن حالتها الصحية: "نفسي قصير"

"أنا بخير وأتحسن وإن كان ببطء، لكن نفسي أصبح قصيرا، الحمد لله على كل شيء"، بهذه الكلمات طمأنت الفنانة المصرية رجاء الجداوي جمهورها ومحبيها عن صحتها، بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

موضوع يهمك كشفت الفنانة رجاء الجداوي من سرير العزل في اتصال هاتفي، تفاصيل إصابتها بكورونا في آخر يوم من تصوير مسلسل "لعبة... رجاء الجداوي تكشف في اتصال هاتفي تفاصيل إصابتها بكورونا فيروس كورونا

في التفاصيل، أكدت الجداوي، الاثنين، في تسجيل صوتي لها تناقلته وسائل إعلام محلية، أنها لا تعرف موعد مغادرتها المستشفى، مشيرة إلى أن عملية شفائها تتم ببطء، ولكن حالتها الصحية - رغم قصر نفسها الآن - تتحسن إلى الأفضل.

كما طالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأن الزيادة في معدل الإصابات قد يصعب الأمر على الدولة اقتصادياً في توفير العلاج اللازم، بحسب تعبيرها، مشيدة بدور السلطات في مصر بالعمل لتخطي الأزمة.

إلى ذلك، شكرت الجدواي جماهيرها على السؤال والاطمئنان.

يذكر أن الفنانة المصرية كانت أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار المنصرم.