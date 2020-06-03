بعد دخولها العناية المركزة.. رجاء الجداوي تفقد الوعي

كشف مصدر طبي مصري في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، رجاء الجداوي، وفقدانها الوعي، بعد دخولها العناية المركزة جراء إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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فيما أكد مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، سعيد السقعان، أن الفنانة الكبيرة تعرضت لمضاعفات صحية أدت إلى وضعها على جهاز "تنفس لا تدخلي".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حالة الجداوي غير مستقرة، متمنيًا من الجميع الدعاء لها بالشفاء.

وكان مصدر طبي من داخل مستشفى العزل قال لـ"العربية.نت" إن الجداوي شعرت فجر الثلاثاء بضيق شديد في التنفس مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع ودوخة، وتبين أن نسبة الأكسجين في الدم أقل من 90%؜، مضيفاً أن الأمر استلزم نقلها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

يذكر أن ابنة الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت ذكرت مساء الاثنين أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.

وكانت الجداوي قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.