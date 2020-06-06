عبير صبري تكشف لـ"العربية.نت" كواليس خيانة عهد

تعشق عبير صبري التحديات وتقدم أدوارا تضعها في اختبارات صعبة لتبرز موهبتها وتستمتع بقدراتها التمثيلية، وفي مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا قدمت عبير نموذج المرأة المتسلطة الخائنة التي تقدم أي شيء مقابل المادة والنفوذ، وفي حوارها مع "العربية.نت" تحدثت عبير صبري عن كواليس مسلسل خيانة عهد ولماذا رفضت الدور في البداية وردود الأفعال حوله وأهم محطاتها الفنية وموقفها من البطولة المطلقة.

في البداية حدثينا عن تجربتك في مسلسل خيانة عهد وهل صحيح أنك رفضت الدور في البداية؟

شخصية نادية كانت مخيفة جدا بالنسبة لي في كل شيء من حيث الشر والأبعاد النفسية وعشقها للمادة وتضحيتها بكل شيء من أجل مصلحتها وطبعا كنت خائفة جدا فهي غير اعتيادية ولها الكثير من التفاصيل، ولكن طبعا تحمست جدا فالمسلسل ضخم ومع النجمة الكبيرة العظيمة يسرا التي يتشرف أي فنان مهما كان بالوقوف أمامها ولو في مشهد.

ولم أتوقع كل هذا النجاح للعمل وللشخصية وقد تلقيت ردود فعل واسعة جدا، وقوية في مصر والوطن العربي سواء من خلال مكالمات أو مقالات نقدية أو آراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف حضرت لشخصية نادية خاصة أن لها أبعادا نفسية كثيرة؟

الشخصية كانت مكتوبة بشكل جيد جدا وهي واضحة ومثيرة على الورق لذلك اعتمدت خلال تحضيري المبدئي على قراءتي الجيدة للشخصية وثم فكرت في أبعادها النفسية وكيف تفكر وما حالتها ودوافعها وأسبابها حتى أتمكن من عمل مدخل نفسي لها أعبر به للمشاهدين، وبالإضافة لأبعاد الشخصية كان لها شكل خاص وملابس وطريقة مكياج وأناقة كبيرة وبهذا رسمت الشكل النفسي والظاهري.

كثير من الممثلات قد يرفضن دور زوجة خائنة ألم يخفك تقديم دور كهذا قد يثير عليك الهجوم؟

التمثيل مهنة تقدم كل نماذج المجتمع سواء سلبية أو إيجابية، شريرة أو طيبة .. لذلك لم يخفني تقديم لشخصية زوجة خائنة لأنه بالفعل نموذج موجود بالمجتمع ومخيف ومخرب وتحدث بسببه كوارث، وأنا كممثلة لا أضع حسابات الخوف في تقديري لأي عمل ولكن أضع فقط مصداقية الدور ووجوده وتأثيره، ولهذا الهجوم لا يخيفني، وفي شخصية نادية لم نعمم صفة الخيانة على الزوجات فهي ليست نموذجا أو قاعدة بل شخصية استثنائية .

نسبت لك تصريحات أنك كنت متخوفة من تقديم دور أم لأولاد في الجامعة فهل هذا حقيقي؟

نعم حقيقي وترددت في البداية من قبول دور أم لهذه المراحل السنية ولكن كان من المستحيل أن أرفض الدور لأنه مميز جدا واقتنعت جدا بعد ذلك.

هناك العديد من البطلات للمسلسل على رأسهن النجمة يسرا وحلا شيحة فهل قلقت من كثرة البطلات معك؟

بالعكس أنا أحببت الموضوع جدا وبكل فريق العمل وبالعكس كان ذلك دعما وحماسا لي وليس العكس وقد كانت كواليس المسلسل.. من أجمل الكواليس اللي مرت في حياتي الفنية.

صفي لنا تفاصيل العمل مع النجمات المشاركات معك والمخرج سامح عبد العزيز؟

الفنانة يسرا أجمل شخصية نجمة وإنسانة يمكن أن تقابلها في حياتك فهي عظيمة وحنونة وتدعم كل من حولها سواء ممثلين أو مؤلفين أو فريق فني أو تقني، لأنها حقيقة شخصية مشجعة ومحبة وتعطي النصيحة للجميع وتشجع كل من يقدم أي شيء جيد، وبالفعل هي طاقة إيجابية للجميع وأشكرها على كل ما فعلته من أجلنا جميعا.

وأيضا سعدت بالعمل مع حلا شيحة فهي مجتهدة جدا وبيومي فؤاد وخالد سرحان وكل أبطال العمل بقيادة المخرج الكبير سامح عبد العزيز والذي كنت أتمنى العمل معه منذ فترة وتحقق ذلك في خيانة عهد فهو مخرج يستطيع إدارة الممثل بأفضل طريقة ويخرج منه طاقات لا يتخيلها ويتميز كذلك بحبه للتفاصيل التي تضفي قوة ومصداقية تضعه في مكانة خاصة لدى الجمهور، ويجب التأكيد على دور المنتج المتميز جمال العدل الذي أعطى للعمل كل الإمكانيات وله رؤية فنية بحكم خبرته الكبيرة تجعله يعرف ماذا يقدم.

قدمت دور الخيانة ببراعة فهل تعرضت لها في الحقيقة؟

ومن منا لم يتعرض لأي نوع من الخيانة في حياته فكل الناس بشكل أو بآخر ضحايا للخيانة وأنا شخصيا تعرضت لها بأشكال مختلفة سواء خيانات أصدقاء أو خيانات ناس مقربين منك.

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حدثينا عن تجربتك في مسلسل الأخ الكبير مع محمد رجب؟

مسلسل الأخ الكبير من المسلسلات المهمة جدا في حياتي وشخصية سوزي التي قدمتها به أعتبرها "فأل خير" خاصة أن شخصية سوزي كانت شخصية طيبة جدا وحنونة ورقيقة عكس نادية تماما، وكانت أيضا ضحية ويستخدمها الآخرون في تحقيق أغراضهم.

وماذا عن البطولة المطلقة؟ هل تطمحين إليها؟

طبعا أتمنى تقديم البطولة المطلقة ولكن هي ليست بالأمر السهل فلها حسابات كثيرة جدا فليس لدي منتج أو شركة إنتاج تدعمني كبطلة أولى، ولكن عموما أنا سعيدة بما أنا فيه وأرى أن البطولة الجماعية في الوقت الحالي هي الأنجح.