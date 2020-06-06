بعد توقف لأشهر.. استئناف جزئي لتصوير الأفلام بكاليفورنيا

سيستأنف تصوير المسلسلات والأفلام في كاليفورنيا في 12 حزيران/يونيو في ظل إجراءات صحية صارمة، وفق ما أعلن مكتب حاكم الولاية.

ورغم ذلك، يجب أن يكون الإنتاج مرخصاً مسبقاً من قبل مسؤولي الصحة في المقاطعات المعنية. كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار خصوصاً "البيانات الوبائية المحلية"، ونتائج الاختبارات على السكان والقدرة على التعامل مع موجة جديدة من الإصابات بوباء كوفيد-19.

موضوع يهمك دمر حريق هائل مستودعات شركة أمازون جنوب كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح الجمعة، ولم ترِد تقارير عن وقوع إصابات. واندلع... شاهد.. حريق هائل يلتهم مستودعات أمازون في كاليفورنيا شركات

وأوضح المكتب "للحد من خطر انتقال الوباء، سيتعين على فرق الإنتاج والممثلين وغيرهم من المهنيين في القطاع الامتثال للبروتوكولات الأمنية" التي قد تعززها السلطات المحلية.

لكن لا شيء يدل على أن استوديوهات هوليوود الرئيسية ستكون قادرة على إعادة إطلاق إنتاجاتها بدءا من الأسبوع المقبل لأن لوس أنجلوس والمنطقة المحيطة هي واحدة من المراكز الرئيسية لتفشي كوفيد-19 في الولاية مع تسجيل حوالي نصف الإصابات والوفيات.

وحتى الآن، سجّلت كاليفورنيا أكثر من 125 ألف إصابة بفيروس كورونا و4500 وفاة.