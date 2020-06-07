أحمد فلوكس يطمئن جمهوره: أنا بخير

طمأن الفنان المصري، أحمد فلوكس، السبت، محبيه على صحته بعدما انتشرت له صورة من المستشفى تؤكد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب الفنان عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "الحمد الله على كل شيء... أنا بخير والحمد الله. أشكر كل من سألوا عني... وأشكركم على اهتمامكم بي وبدعواتكم.. شكرا لكم".

ودخل أحمد فلوكس أحد مستشفيات حي الزمالك في القاهرة، بسبب الإجهاد البدني الشديد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج التلفزيونية صورة مسربة لفلوكس وهو يرقد على السرير في المستشفى.

يشار إلى أن الفنان أحمد فلوكس كان قد شارك في فيلم "الممر"، مع أحمد عز ومحمد فراج، وهو مستوحى عن عمليات قام بها الجيش المصري، بعد أحداث هزيمة 5 يونيو/ حزيران 1967، ومن إخراج شريف عرفة.