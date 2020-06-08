وفاة ممثل هندي شهير عن 39 عاما بأزمة قلبية

توفي الممثل الهندي الشهير تشيرانجيفي سارجا، عن عمر ناهز 39 عاما، في فاجعة صدمت محبيه والوسط الفني، بحسب ما نقله موقع CNN.

وأعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية الأحد، بي إس يدييورابا، وفاة النجم الهندي الذي تألق في 20 فيلمًا، بما في ذلك فيلم Amma I Love You الشهير.

وغرد قائلا: "إنها صدمة لسماع نبأ وفاة الفنان الشهير، شري تشيرانجيفي سارجا، بأزمة قلبية. الموت المبكر في عمر 39 عاما صادم للغاية".

هذا وينحدر سارجا، الذي لعب دور البطولة أيضًا في Whistle وVaradanayaka، من عائلة من الممثلين، فهو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز. وتزوج من الممثلة ميغانا راج في 2018.

وبعد إذاعة نبأ وفاته، نشر العديد من محبي سارجا تعازيهم على آخر صورة له على حسابه بتطبيق إنستغرام، والتي ظهر فيها مع شقيقه وهو ممثل مشهور أيضا.

وعلق أحد المعجبين قائلا: "خسارة مأساوية للسينما الهندية. نحن جميعا نفتقدك."

وغردت الممثلة برياماني، قائلة: "مصدومة لسماع نبأ وفاة تشيرانجيفي سارجا. لا يمكن أبدا أن أنسى وجهه المبتسم".

كما أعرب عدد من نجوم السينما عن حزنهم، على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة سارجا المفاجئة.