إصابة ابنة الفنان الراحل فريد شوقي بكورونا

أعلنت أسرة الفنان المصري الراحل فريد شوقي إصابة ابنته عبير بفيروس كورونا.

وقالت رانيا فريد شوقي إن شقيقتها أصيبت بفيروس كورونا طالبة الدعاء لها، مضيفة أنهم فوجئوا بارتفاع شديد في درجة حرارتها تخطت 38 مئوية، وبإجراء التحاليل، تأكد إصابتها بالفيروس وتم عزلها في المنزل.

وكانت الفنانة المصرية، إيمان العاصي، قد أعلنت مساء الثلاثاء، تعافيها من فيروس كورونا، وروت تجربتها مع الفيروس في فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وقالت الفنانة إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس نهاية شهر رمضان الماضي، حيث أجرت مسحة بعد شعورها بالأعراض وجاءت النتيجة إيجابية، ثم خضعت للعزل والعلاج في المنزل حتى تعافت تماما.

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يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت مساء الثلاثاء تسجيل 1385 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 35 حالة وفاة.

وذكرت أن عدد المصابين بالفيروس في مصر بلغ 36 ألفا و829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 وفاة.