صبا مبارك للعربية.نت: أدواري تشبهني.. وأنتظر العودة للدراما المصرية

تميزت الفنانة الأردنية صبا مبارك بقدرتها على تقديم الأدوار الصعبة والمتنوعة، وحققت خلال مشوارها الفني بصمات واضحة وتقدمت بكل محطة فنية حتى أصبحت من أهم نجمات الوطن العربي، والمتميزات في منطقة الأدوار الثقيلة. وفي حوارها مع "العربية.نت،" تحدثت صبا عن كيفية اختيارها لأدوارها، وكيف اختارت مسلسل "حارس الجبل" وعودتها للأدوار البدوية.

*في البداية ما الدافع الأول الذي قد يجذبك في اختيار دور جديد؟

**يهمني جدا تقديم شخصيات متنوعة ولها تأثير وبصمة ورسالة ومعنى، وهذا ما يلفت نظري للشخصية عند قراءتها، كما أتساءل أيضا هل تشبهني هذه الشخصية أم لا؟ واذا كانت الاجابة "نعم" وأراها تشبهني وتحمل جديدا لا أتردد في قبول العمل، طبعا مع وضع الاعتبارات الأخرى في الحسبان مثل فريق العمل والسيناريو والإنتاج والإخراج.

*حدثينا عن المسلسل الخليجي " حارس الجبل" والذي تعودين من خلاله لدور البدوية بعد 5 سنوات من الغياب؟

**دوري بالمسلسل هو امرأة اسمها "رمال"، وهي فارسة مغوارة تنتمي إلى إحدى القبائل في عام سُمي بعام الموت، شهدت فيه المنطقة جوعًا، وأمراضًا وجفافًا، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم العرب هم عبدالمحسن النمر، ومنذر رياحنة، وخالد القيش، ونورا العايق، وهبة زهرة ومحمد قنوع، وهو من تأليف حازم فضة، وإخراج الأردني سائد الهواري.

*ما الذي جذبك في مسلسل "حارس الجبل"؟ وكيف قمت بالاستعداد له؟

**الذي جذبني بشكل حقيقي هو سيناريو العمل الذي أعتبره فريدا، كذلك الشخصية التي أؤديها وهي الفارسة "رمال،" فهي امرأة قوية جدا ولا يمكن أن لا تقع في حبها، وحدث وأحببتها منذ قراءة العمل لأول مرة.

*وكيف تم الاستعداد لشخصية الفارسة البدوية التي تتعامل مع السيوف والخيول والمعارك؟

**قمت بالكثير من التحضيرات وأهمها ممارسة ركوب الخيل وتعلم المبارزة بالسيف واللكمات، ولأن خصال العراك أو المعارك مرتبطة بالرجال أكثر، كان لابد من تعلمها حتى أبدو كرجل يتعارك، ولكن ما جعل الأمر صعباً هو ضغط الوقت في التصوير، الذي جعلني أقوم بالأمرين معاً، التحضير للشخصية وتطويرها، بالإضافة إلى أدائها في الوقت نفسه.

*ألم تخش من عدم تقبل الجمهور لشخصية بهذا الشكل؟

**طبعا كنت قلقة جدا، ولكني أردت أن تكون الشخصية عفوية وطبيعية، لأن منطقي جدا أن ظهور امرأة في الصحراء تقاتل وتركب الخيل ليست معتادة للمشاهد العربي، فأردت ألا تكون كاريكاتورية وأن يصدقها الجمهور، وهذا يتطلب أداءً خاصاً وليس فقط التدريب البدني حتى تبدو مقنعة ويتقبلها الجمهور.

وقد كنت أتمرن كثيراً على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف والعراك بأشكال مختلفة، وكان أمراً شاقاً وممتعا في نفس الوقت.

*كيف كانت الأجواء في ظل انتشار فيروس كورونا؟ وكيف كانت فترة الحجر الصحي بعد إعادتك؟

**فيروس كورونا أثر جداً على صناعة الدراما في رمضان، ولكن لا يجب أن نلقي اللوم بالكامل عليه، وقد يكون مقبولا أن يكون فيروس كورونا مسؤولا عن ضعف الدقة والتسرع والتباعد غير المنطقي بين الشخصيات وما يسببه السفر والغياب على الممثلين فيما بعد على العمل بالكامل، ولكن لا يجب أن يتسبب الكورونا في الإسفاف أو الاستسهال.

كذلك كانت فرصة جيدة لصنّاع المحتوى، لأن الناس في المنزل يشاهدون كل محتوى تتم صناعته، ولهذا ليس صدفة أن المنصات تحقق نجاحات استثنائية في هذا الظرف.

*هل في رأيك الأعمال العربية تحقق نفس نجاح الاعمال المصرية؟

**بالتأكيد وبدون جدال المسلسلات المصرية تحظى بأكبر نسب مشاهدة في العالم العربي، ولكن الدراما العربية والبدوية والخليجية لها جمهور خاص أيضا، بغض النظر عن المقارنة بين نسب المشاهدة مع الاعمال المصرية، وبالنسبة لي أتحدث عن جمهوري الخاص الذين يشاهدون كل ما أقدمه، بغض النظر عن عددهم، ويرسلون لي تعليقات إيجابية.

وطبعا سيكون حدثا خاصا يسعدني جدا أن يشاهد الجمهور المصري المسلسل البدوي "حارس الجبل" ويثير إعجابهم.

*لماذا تغيبت عن الدراما المصرية أكثر من عام بعد مسلسل "طايع" مع عمرو يوسف؟

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**أحب الدراما المصرية جدا وانتظر عودتي لها وللسينما أيضا، وأكيد بُعدي عنها ليس مقصودا، ولكني كنت مشغولة جدا بانتاج عدة أعمال مثل مسلسل "عبور" عن اللاجئين في الأردن، وفيلم "بنات عبدالرحمن" مع المخرج زيد أبو حمدان وفيلم "أميرة" مع المخرج محمد دياب.

*ما رأيك في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بعد تغيير كل أبطاله والتي كنت أحدى بطلاته في الجزأين الأول والثاني؟

**لا استطيع تقييم تجربة "حكايات بنات" لأنني لم أشاهد الموسم الجديد، لكن فكرة تغيير فريق التمثيل بالكامل لمسلسل سابقة جديدة لم أشاهد مثلها، ولكنها تجربة جديدة أتمنى نجاحها.

*وأخيرا ماذا عن مسلسل "نمرة اتنين" وفيلم "الراهب"؟

**فيلم "الراهب" ليس لديَّ معلومة عنه حالياً، وأتمنى أن يعود خاصةً أن سيناريو العمل مميز ويقف وراءه فريق عمل متمكن بقيادة المخرجة هالة خليل. أما تصوير مسلسل "نمرة اتنين" تعطل بسبب كورونا، وأتمنى أن يعود قريبا.