أزمة قلبية تودي بحياة الفنان المصري محمود مسعود

غيب الموت، الخميس، الفنان المصري، محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 68 عاماً.

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وكان آخر ظهور فني لمسعود في مسلسل "لآخر نفس"، مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض رمضان قبل الماضي.

يذكر أن محمود مسعود ولد في 3 سبتمبر 1952، وحصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، ثم عمل بعد تخرجه في مسرح الطليعة، بعدها انتقل إلى السينما، وشارك في بطولة عدد كبير من الأفلام، منها حب في الزنزانة وامرأة آيلة للسقوط واخترت حياتي والمتمرد.

شارك في التلفزيون من خلال مسلسلات اللقاء الثاني ومغامرات زكية هانم وأكتوبر الآخر وأم كلثوم وأفراح إبليس والقضاء في الإسلام ورجل الأقدار وعوالم خفية ودنيا جديدة وغيرها.