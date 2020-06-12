بعد شائعة طلاقهما.. شاهد شيرين تغني لحسام حبيب

في أول ظهور للنجمة المصرية، شيرين عبدالوهاب، بعد انتشار شائعة طلاقها، نشر محمد عبد الوهاب، شقيق النجمة، فيديو لها بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، في سهرة غنائية داخل منزلهما، أثناء غنائهما لأغنيتهما الشهيرة "كل ما أغنى"، ليثبت هذا الفيديو أن شيرين تتمتع بصحة جيدة ولم تنفصل عن زوجها المطرب حسام حبيب كما أشيع مؤخرًا.

وذلك في مقطع مصور جديد شاركه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وتظهر شيرين مع زوجها المطرب، حسام حبيب في الفيديو الجديد، وهما يؤديان أغنيتهما الشهيرة "كل ما أغني" وسط فرقة موسيقية في المنزل.

هذا وسبق لـصاحبة "آه ياليل"، أن نفت عبر حسابها على موقع "تويتر" أنباء خلافها مع زوجها، مغردة: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

في المقابل، وجه حسام حبيب رسالة الجمعة الماضية إلى من وصفهم بـ"مدعين الصحافة"، وقال في تغريدة جديدة له بموقع تويتر "أنا كتبت تويته ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء أما الأشخاص التانيه مدعين الصحافه فحسبي الله ونعم الوكيل، اتقوا الله أن تخوضوا في أعراض الناس". واختتم بقوله "موتو بغيظكم".

يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018.