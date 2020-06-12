جديد شاكوش وأحمد سعد ممنوع من العرض.. وهذا السبب!

قرار مفاجئ تلقاه المطرب المصري، أحمد سعد، وزميله حسن شاكوش، بعدما تدخلت نقابة الموسيقيين بقيادة هاني شاكر لمنع أغنيتهما الجديدة من العرض.

الأغنية التي تحمل اسم "100 حساب" وتشهد تعاون الثنائي معا للمرة الأولى في ديو غنائي، كان من المفترض أن تطرح الخميس حسبما تم الإعلان. قبل أن يفاجئ أحمد سعد الجميع بالإعلان عن تأجيل طرح الأغنية لأجل غير مسمى، بسبب اعتراض نقابة المهن الموسيقية، ما دفعه لإجراء اتصال بهاني شاكر نقيب الموسيقيين.

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حيث عاتبه النقيب على الشروع في الإعداد للأغنية دون الحصول على تصريح، وهو ما دفع سعد للاعتذار إليه، والعمل على حل تلك الأزمة في أقرب وقت.

ومن جهتها وجهت نقابة الموسيقيين الشكر إلى المنتج الغنائي محسن جابر، بعد امتثاله لقرار النقابة ورفضه عرض الأغنية، خاصة أن الثنائي لم يحصلا على تصريح بتقديمها.

كما أن حسن شاكوش الذي يشارك في تقديم الأغنية ليس عضوا بنقابة الموسيقيين، ولا يحمل تصريحا بالغناء، وهو الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون.

ويبدو أن طرح الأغنية سيتطلب جهدا إضافيا، حيث بات على شاكوش أن يلتحق في البداية بعضوية النقابة أو يحصل على تصريح بالغناء من أجل إجازة عرض الأغنية.

وذلك رغم كونه يقدم العديد من الأغنيات التي تطرح عبر السوشيال ميديا وقناته عبر "يوتيوب"، إلا أنه لا توجد مصنفات غنائية تطرح له عبر القنوات الفضائية.

من جهتها، نقابة الموسيقيين طالبت الجميع باتخاذ نفس موقف المنتج محسن جابر والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام، من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.