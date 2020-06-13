بعد شفائه من كورونا.. كريم قاسم يزور والده وينشر صورة

نشر الفنان المصري، كريم قاسم على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة به صورة تجمعه بوالده وعلق عليها "المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا. وقضينا اليوم كله سوا".

وكان قاسم قد نشر فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 مع هشتاغ #الكورونا_مش_عيب، وعبر عن تجربته كاملة من لحظه اكتشاف إصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل.

وقال في المقطع المصور أنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو ولكن هدفه التأكيد على أن الإصابة بكوفيد 19 ليست عيبا، و"يجب أن لا نخفي ذلك الأمر ونبلغ من حولنا إذا ظهرت عليك الأعراض لكي يأخذوا حذرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر".

كما أضاف أن كورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزع ويجب أخذ الاحتياطات وأن أغلب الشباب يستطيعون العلاج في المنزل بالتزام بروتوكول العلاج دون الحاجة للذهاب للمستشفى.

هذا وأوضح الفنان المصري، أن الدعم النفسي مهم وهو عامل كبير في طمئنه من يصاب بالفيروس لكي يعبر مراحل العلاج.

يذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مشاركته في مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان ومسلسل مملكة إبليس على شاهد والذي ينتظر عرض الفصل الثاني قريباً، ومؤخراً عرض له فيلم ليل خارجي والفيلم العالمي سواح على NETFLIX.