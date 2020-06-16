محمد رمضان يستعد لمسلسل أحمد زكي.. شاهد حين قلده

ضجة فجرها الفنان المصري محمد رمضان، منذ أيام بعد إعلانه تقديم مسلسل عن السيرة الذاتية للفنان الكبير الراحل أحمد زكي بعنوان "الإمبراطور".

اللقاء ده من ٨ سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل ( أحمد زكي ) .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم #الامبراطور #أحمد_زكي #رمضان2021 #ثقة_في_الله_نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم pic.twitter.com/XUD46vyIhx — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) June 14, 2020

وقال رمضان في تغريدة على حسابه في تويتر "اللقاء ده من 8 سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي.. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي في رمضان2021".

وتابع "ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

كما أرفق بالتغريدة فيديو من لقاء قديم مع الإعلامي عمرو الليثي، يقلد فيه النجم الراحل أحمد زكي.

وقوبل إعلان الممثل الشاب بردود أفعال متباينة خاصة بعد نفي الكاتب وحيد حامد كتابة السيرة الذاتية لأحمد زكي، كما نفي المخرج محمد سامي علاقته بمسلسل الإمبراطور، واعترف أن هناك فكرة عمل عن أحمد زكي، لكنها ليست قيد التنفيذ مع رمضان وحامد في هذا العام، لأنه ارتبط بمسلسل مع أحمد السقا وأمير كرارة بعنوان "نسل الأغراب".

وليس من المستبعد أن يكون مشروع رمضان حقيقيا مع مؤلف ومخرج آخرين.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من ورثة الفنان زكي يوضح موافقتهم على عمل مسلسل عن حياة النجم الراحل.