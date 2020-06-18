كريم فهمي للعربية.نت: "مراد السويفي" يشبه شخصيتي.. واسألوا زوجتي

منذ بداية الفنان كريم فهمي في عالم الفن وهو صاحب بصمة خاصة أهّلته لها وسامته وحضوره وشخصيته الواضحة في أدائه وإطلالته، ومع كل عمل يثبت أنه يسير بقوة نحو خط "الدنجوان" المحبوب والرجل الرومانسي الوسيم، وهي منطقة فنية لا يتواجد بها الكثير من النجوم.

وفي رمضان حقق كريم فهمي طفرة ملحوظة في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، وتحولت شخصيته بالعمل "مراد السويفي" لفتى أحلام الفتيات ونموذج للرجل الذي يثير الجدال بين النساء.

وفي حواره مع "العربية.نت"، تحدث كريم فهمي حول المسلسل ودوره والنجاح الذي حققه، وكذلك مشروعاته السينمائية وعلاقته بشقيقه أحمد فهمي والانتقادات الموجهة إليهما.

*ما الجديد الذي وجدته في دور "مراد السويفي" ومسلسل "ونحب تاني ليه" ليحمسك للمشاركة؟

**المسلسل أعجبتني فكرته جدا في البداية لأنها تدور في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة، وهي قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج، كما يطرح العمل فكرة الأمل وعدم اليأس من الفشل في تجربة ما، فالحياة مليئة بالحب والسعادة ويجب أن نجرب أكثر من مرة طالما نعيش.

وشخصية "مراد السويفي" جذبتني جدا، فهو شاب طموح وخلوق ورومانسي وساعد في تغيير أفكار مجتمعية، ويوجد مثله الكثيرون في المجتمع من النماذج الإيجابية، ولهذا أحببت تقديمه حتى لا ننشر فقط النماذج السلبية.

*كيف ترى نجاح المسلسل وشخصية "مراد السويفي" التي تسببت في جدل كبير وتحولت إلى فارس أحلام للفتيات؟

**أنا سعيد جدا بنجاح المسلسل، حيث عُرض في مصر والدول العربية بقنوات مهمة، وحقق العمل ككل صدى عظيما ونجح كل المشاركين فيه، وفعلا شخصية "مراد" هي نموذج للحب والأخلاق ومفتاح لسعادة تنقص الكثير من الفتيات، فهن لا يرين هذا الأمل في بعض العلاقات، لذلك أحبت النساء الأمل الذي تحمله الشخصية والنموذج الذي تمنوا وجوده.

وكما قلت هذا النموذج موجود وبكثرة لكنه لا يُعرض بكثرة في الأعمال الفنية، وبالمناسبة زوجتي قالت لي إنني أشبه مراد السويفي في الحقيقة في كثير من التصرفات، وهذا أسعدني جدا.

وهذا نجاح للعمل وكرم من الله ومجهود كل الفريق المشارك في المسلسل، وزوجتي التي تدعمني في مشواري، وأنا سعيد بالعمل وبالتواجد في رمضان مع نجوم كبار، مثل ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وسوسن بدر وإسلام جمال وبدرية طلبة وعماد رشاد ووفاء سالم وإيهاب فهمي وسليمان عيد وغيرهم، والعمل مع المؤلف المميز عمرو سمير عاطف والمخرج مصطفى فكري.

*أنت كاتب سيناريو مميز ولك الكثير من التجارب، فهل بصراحة تدخلت في كتابة شخصية "مراد السويفي" أو كانت لك ملاحظات وتعديلات؟

**بكل صراحة وأمانة لم أتدخل نهائيا، فلا يمكن أبدا أن أتدخل في عمل المؤلفين، لأنهم محترفون ويعرفون ما يقدمون جيدا، ولهم نجاحات كبيرة، وإذا كان لي رأي أتناقش فيه كممثل، وإذا كان جيدا يؤخذ به.

*يُقال إن أسرة المسلسل عانت كثيرا في التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا.. فماذا حدث؟

**طبعا عانينا مثل الجميع من كورونا والاحترازات الطبية والخوف من المرض والعدوى، وكان الرعب قائما كل لحظة على الجميع وصحتهم، وفي نفس الوقت الارتباط بالتصوير والالتزام بالعرض في الوقت المحدد، وقد صورنا معظم شهر رمضان أيضا بسبب توقف التصوير وقت انتشار كورونا في البداية وكان الأمر صعبا جدا، ولكن على قدر ما استطعنا كنا نطهر المكان وأنفسنا بالكحول، وحاولنا أن نكون متباعدين عن بعضنا بعضا.

*ظهرت كبطل مطلق في أكثر من موسم رمضاني لكنك تغيبت عن المنافسة العام الماضي.. فما السبب؟

**كان من المقرر أن أشارك في عمل جديد في رمضان الماضي ولكن الأمور لم تسر بالشكل المنتظر بسبب ظروف السوق التي يعلمها الجميع والتي حالت دون وجودي وتنفيذ المشروع، وقد انتهزت الفرصة وقتها وركزت بالسينما وقدمت فيلما يُنتظر عرضه في أقرب وقت.

*أنت وشقيقك أحمد فهمي ممثلان، فهل بصراحة توجد بينكما منافسة فنية مشروعة؟

**لا طبعا رغم أنني ممثل وشقيقي كذلك، لكن لا توجد منافسة بيننا نهائيا، فكل منا يقدم "سكة بعيدة عن الآخر"، وله أعماله ومسلسلاته، والمنافسة تكون حينما نقدم نحن الاثنين نفس اللون.

*أنت مختلف تماما عن شقيقك أحمد فهمي في التعامل مع انتقادات السوشيال ميديا، فهو شديد الانفعال ويرد الشتائم فكيف ترى ذلك؟

**نحن شخصيات مختلفة، أنا بطبعي لا أرد على الانتقادات، وحينما يتجاوز أحدهم يكون البلوك هو المصير، وأنا لا ألوم أحمد على ما يفعله مع من يتجاوز حدوده، فكل شخص حر في تصرفه في النهاية، وردود أفعاله تختلف عن الآخر.

*كيف رأيت اعتذار أحمد فهمي وبيومي فؤاد لجمهورهما بعد انتقاد "رجالة البيت"؟

موضوع يهمك الفنانة سوسن بدر علامة بارزة في الفن العربي بكل مجالاته، سواء سينما أو مسرح أو تليفزيون، وبسلاسة وعمق توغلت في كل... سوسن بدر للعربية.نت: "أبو العروسة" الأقرب لقلبي ولا علاقة لي بمواقع التواصل ثقافة وفن

**أحمد لم يفعل شيئا خطأ كي يعتذر، وهدفه الحقيقي هو إسعاد الجمهور وإضحاكهم، وإن لم يحدث فالأمر لا يستدعي اعتذارا، من الممكن أنه اعتقد أن العمل سيعجبهم، وهم بالفعل حضّروا كثيرا للعمل وكانوا مليئين بالطموح، وعموما النجاح شيء نسبي وطبيعي أن يتفاوت من وقت لآخر.

*حدثنا عن فيلم "ديدو" الذي انتهيت من تصويره ومتى سيتم عرضه؟

**فيلم "ديدو" له طابع جديد ومختلف على السينما المصرية، واستغرق عامين في الكتابة والتحضير والتصوير، وقد بذلنا مجهودا كبيرا فيه لأننا نريد تقديم عمل سينمائي مختلف عن الأعمال التي قدمها خلال السنوات الماضية، وتقديم قصة جديدة للجمهور، وهو يدور حول شاب يتعرض لمشكلة تجعل حجمه صغيرا جدا فيتعرض للكثير من المفارقات.

وسيتم العرض عندما يتم فتح دور العرض السينمائي وننتهي أو نتعايش مع فيروس كورونا.

*تردد أن هناك تشابها بفكرة فيلمك "ديدو" مع عمل للفنان محمد هنيدي يحمل اسم "كينج سايز"؟

**محمد هنيدي أستاذي وأنا أحد جمهوره، ولست منافسا له، وحينما يطرح هو عمله سأكون أول الحاضرين، والفكرة ليست حكرا على أحد، ومن الوارد أن يكون هناك توارد خواطر، لكن العملين مختلفان في كل شيء بكل تأكيد.

*وما الجديد لديك بالسينما؟

**أحضر لفيلم مع المخرج الكبير هادي الباجوري والفنانة ياسمين رئيس، وننتظر الوقت المناسب للتصوير.