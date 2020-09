استياء بريطاني.. ممثلة أميركية تجسد دور الأميرة ديانا

تؤدي كريستن ستيوارت، نجمة سلسلة أفلام "الشفق" Twilight، شخصية الأميرة الراحلة ديانا في فيلم جديد عن انفصال الأميرة عن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، بحسب تقارير.

وستلعب ستيوارت دور البطولة في فيلم "سبنسر" Spencer، الذي تدور أحداثه في التسعينات، وكتب له السيناريو ستيفين نايت، كاتب مسلسل "بيكي بلايندرز" Peaky Blinders الشهير، حسبما أوردت مواقع إخبارية في هوليوود.

EXCLUSIVE: Kristen Stewart is set to play Princess Diana In ‘Spencer’ https://t.co/tAPC959675 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 17, 2020

وقال المخرج بابلو لارايين، الذي سيخرج الفيلم، إن ستيوارت "إحدى الممثلات العظيمات في عصرنا هذا".

وستدور أحداث الفيلم في ضيعة ساندرينغهام، حيث تدرك ديانا أن زواجها يواجه الفشل. وقال لارايين لموقع ديدلاين "قررنا أن نتعامل مع القصة على أنها عن الهوية، وعن كيف أن امرأة قررت على نحو ما ألا تكون الملكة".

"إنها امرأة تقرر، خلال رحلة الفيلم، أنها تريد أن ترجع لما كانت عليه قبل لقاء تشارلز".

وتزوجت ديانا سبنسر الأمير تشارلز في عام 1981. وانفصل الاثنان في عام 1992 وطُلقا في عام 1996. وتوفيت ديانا في حادث سيارة في باريس العام التالي.

ومن أشهر أدوار ستيوارت دورها في سلسلة أفلام "الشفق" من عام 2008 إلى 2012، حيث أدّت شخصية صبية تُدعى بيلا سوان.

وقال لارايين إن كريستن "يمكنها أن تتسم بالغموض، ويمكنها أن تكون هشة ويمكنها أيضا أن تكون قوية، وهذا ما نحتاجه".

وأخرج لارايين أيضا فيلم "جاكي" Jackie في عام 2016، الذي تدور أحداثه حول جاكي كينيدي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتناول فيها السينما أميرة ويلز الراحلة، حيث أدت ناومي واتس شخصيتها في فيلم "ديانا" في عام 2013، والذي لم يلق استحسان الكثير من النقاد.

وأثار الفيلم جدلا في الشارع البريطاني ومقربين من العائلة الملكية، فور الإعلان، عن بدء تصويره وإنتاجه. وقال خبراء العائلة المالكة لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن نبأ قيام نجمة أميركية بتصوير "أيقونة" بريطانية أثار ردود فعل متباينة.

وعن اختيار ممثلة أميركية لتجسيد دور الأميرة البريطانية الراحلة، فإن مؤلفة كتاب "Diana and Charles: Royal Affairs and Notorious Royal Marriages ليزلي كارول، ترى أن ذلك من الممكن تجاوزه في حالة نجاح كريستين ستيوارت في تقديم لغة جسد ديانا ونقل نبرة صوتها الشهيرة.

ويشير مراسل الإعلام البريطاني ومؤلف كتاب "The A to Z of Harry and Meghan"، نيل شون، إلى أن "الجميع هنا في المملكة المتحدة يتساءل ببساطة... لماذا تجسد كريستين ستيوارت الأميرة ديانا؟ فهناك العديد من الممثلات البريطانيات اللاتي كان من الأفضل ترشيحهن هذا الدور".