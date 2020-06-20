يوسف شعبان للعربية.نت: لا أحد يرشحني لأعمال.. أريد أدوارا تناسبني

واقع مرير يعيشه الفنان المصري يوسف شعبان، صاحب التاريخ الفني الضخم والمسيرة الطويلة، حيث يعاني ويلات التجاهل والابتعاد عن الأعمال الفنية لسنوات.

الفنان المصري الذي قدم على مدار تاريخه ما يقرب من 300 عمل فني، وكان واحدا من أبرز نجوم جيله، أصبح يجد صعوبة في الوقوف أمام الكاميرات من جديد.

وفي تصريحات لـ "العربية.نت" تحدث الفنان المصري عن الواقع المرير الذي يعيشه، مؤكدا أن غيابه يعود لعدم عرض الأعمال عليه، موضحا أنه لا تعرض عليه أعمال ذات مستوى جيد أو حتى أعمالا دون المستوى، ولم يعد أحد يرشحه للمشاركة.

وأشار إلى أنه وقع على عقد للمشاركة في مسلسل "خالد بن الوليد" من أجل تقديم شخصية "الوليد بن المغيرة" مع الفنان عمرو يوسف، إلا أن العمل تم تأجيله، ولم يتواصل معه أحد، رغم امتلاكه للعقود الموقعة، ولكنه لا يعرف مصير مشاركته حتى الآن.

وتساءل بطل مسلسلات "الشهد والدموع" و "الضوء الشارد" و "الوتد" و "المال والبنون" عن دور شركات الإنتاج قائلا "أين الشركات المنتجة ؟"، مؤكدا أن التجاهل يطاله هو وأبناء جيله.

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ولا يقف الأمر على الممثلين فقط، فهناك تجاهل أيضا للكتاب والمخرجين، معتبرا أن هناك تهميش لقوة مصر الناعمة، ومسترجعا ما كان يجري في الماضي حينما كان هناك قطاع للإنتاج يشارك وكان التلفزيون المصري يشارك، وكانت وقتها مصر تحتل مكانا بارزا في الأعمال الدرامية بين الجميع.

بطل أفلام "ميرامار" و "للرجال فقط" و "أم العروسة" جاء ظهوره الأخير قبل 4 أعوام حينما شارك في الجزء الثاني من فيلم "المشخصاتي"، وبعدها بعام صرح بغضب عن كونه اعتزل التمثيل بسبب الأجواء

إلا أنه علق على ذلك قائلا "ليس هنالك فنان يعتزل"، مشيرا إلى أن الفنان قد يبتعد ولكنه لا يستطيع الاعتزال ضاربا المثال بالعديد من نجوم هوليود، مؤكدا أن كل مرحلة زمنية لها متطلباتها.

فهو الآن لا يستطيع إجادة الأدوار التي كان يقدمها في شبابه والتي تتطلب مطاردات وحركة كثيرة، لكن يمكنه تقديم شخصية رجل ناضج وهو يعي تماما متطلبات السن.

وعن الحالة الصحية الخاصة به وتخوف البعض من عدم قدرته على الوقوف أمام الكاميرا، أكد شعبان أنه يعلم طبيعة الأدوار التي يمكنه تقديمها، وبالتالي فهور يرغب في أدوار تناسب حالته.

وكشف شعبان عن تواصله مع أشرف زكي نقيب الممثلين، حيث أخبره قائلا " لم أعتزل.. إنما هذه الظروف هي من سيدفعني للاعتزال".

وأوضح أنه وقع على تعاقد مع الفنانة سميرة أحمد لبطولة مسلسل يحمل اسم "بالحب هنعدي" ولكنهم لأربعة سنوات لا يستطيعون تقديمه دون أن يعرفوا الأسباب.

وتساءل شعبان عن أبناء جيله قائلا "أين عزت العلايلي أين حسن يوسف أين رشوان توفيق.. أين المخرج محمد عبد العزيز وغيرها من الأسماء"، مؤكدا أنهم حينما يعملون في الدراما ينقلون خبراتهم للأجيال الجديدة.

وحول ما إذا كانت هناك صداقات تجمعه بأبناء جيل الشباب أكد أن أحمد السقا واحد من أصدقاءه، خاصة وأن والده كان من أبناء جيله، ولكنه في الوقت الحالي لا يتواصل معه.

وفي ختام حديثه أكد شعبان أن نقيب الممثلين حاول طمأنته ورد عليه قائلا "أنت فنان كبير.. البلد لن يستغني عن إمكانياتك"، معربا عن أمله في أن يتبدل الحال.