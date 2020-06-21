رسالة من كارين رزق الله للمرأة المعنّفة

أكدت الفنانة اللبنانية، كارين رزق الله، أن هدفها مع كل عمل تقدمه يكمن بتجسيد دور يحمل رسالة، لأن الفن هو وجهة نظر وكل فنان يعبر عنها بطريقة معينة، بحسب تعبيرها.

موضوع يهمك لم تكن الرؤية المصرية التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نحو ليبيا في كلمته أمس السبت خلال تفقده لعناصر المنطقة... قبل السيسي.. شاهد 3 مواقف لرؤساء مصر حول ليبيا مصر

وقالت بطلة مسلسل "بردانة أنا" في حوار خاص لها مع "العربية.نت"، عن ثنائيتها مع الممثل بديع أبو شقرا، أن الأخير أصبح صديقاً لها، كما رأت أن نجاح أي مسلسل يعتمد على كاتب النص لأن من النص ينطلق كل شيء، مضيفة أن شخصية "حنين" التي جسدتها في المسلسل موجودة بقوة ليس في مجتمعنا، فحسب إنما في مجتمعات العالم كله.

كذلك نصحت الفنانة كل النساء بأن يتمتعن بالاستقلالية، وذلك يتحقق عن طريق العمل.

كما توجهت للمرأة المعنفة وطلبت منها أن تتحرك ضد العنف والاضطهاد مهما كانت ظروفها.

وعن الحجر وزمن كورونا، أشارت رزق الله إلى أنها تفضل تمضية وقت الحجر مع عائلتها خصوصا ابنتيها فهي بهذه الفترة تعوضهما عن غيابها الطويل بسبب ظروف العمل.