بعد معاقبة سعد الصغير.. محاكمة الفنانة هنا شيحة

تواصل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب.

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في التفاصيل، كشفت أوراق القضية، تهرب الفنانة هنا شيحة من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع عدة شركات إنتاج فني.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 ألف جنيه للضرائب.

وينص القانون على المعاقبة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

ويعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

يشار إلى أن الدولار الأميركي يعادل 16.20 جنيه.