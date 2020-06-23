نقل الفنان الكويتي أحمد جوهر إلى العناية المركزة

نُقل الفنان الكويتي أحمد جوهر إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في الكويت عقب تعرضه لجلطة وتجمع ماء على الرئة.

وتناول العديد من أصدقائه ومحبيه، الاثنين، خبر نقله إلى مستشفى مبارك عقب تعرضه لجلطة، إذ نقل الخبر الناقد الفني والمسرحي الكويتي نايف الشمري مؤكدا إصابته بجلطة.

عاجل / أصيب الفنان أحمد جوهر بجلطة وأدخل المستشفى ..دعواتنا له بالشفاء العاجل ..ما تشوف شر بو جوهر pic.twitter.com/AAGg19MkRK — الصحفي/نايف الشمري🇰🇼 (@naif_alshemari) June 21, 2020

ودوّن نايف الشمري تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلا: "أصيب الفنان أحمد جوهر بجلطة وأدخل المستشفى، دعواتكم له بالشفاء العاجل، ما تشوف شر بو جوهر".

بدوره، كتب المخرج حماد النوري تغريدة قال فيها "الفنان الجميل أحمد جوهر الله يقومك بالسلامة ويشافيك يارب.. ربي يكتبلك الأجر في مصابك يارب، الله يصبر أهلك وأحبابك وترجع لنا سالم و"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

هذا ويعد الفنان القدير أحمد جوهر من أبرز نجوم الأعمال التراثية في الكويت، حيث قدم العديد من الأعمال منها: "طش ورش، دلق سهيل، العضب، وسموم المعزب"، كما شارك في مسرحية "سيف العرب" مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.