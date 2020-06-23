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نقل الفنان الكويتي أحمد جوهر إلى العناية المركزة

المصدر: دبي - العربية.نت
الفنان الكويتي أحمد جوهر
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نُقل الفنان الكويتي أحمد جوهر، إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في الكويت عقب تعرضه لجلطة وتجمع ماء على الرئة.

وتناول العديد من أصدقائه ومحبيه الإثنين، خبر نقله إلى مستشفى مبارك عقب تعرضه لجلطة، إذ نقل الخبر الناقد الفني والمسرحي الكويتي نايف الشمري مؤكدا إصابته بجلطة.

ودوّن نايف الشمري تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلا: "أصيب الفنان أحمد جوهر بجلطة وأدخل المستشفى، دعواتكم له بالشفاء العاجل، ما تشوف شر بو جوهر".

بدوره، كتب المخرج حماد النوري تغريدة قال فيها "الفنان الجميل أحمد جوهر الله يقومك بالسلامة ويشافيك يارب.. ربي يكتبلك الأجر في مصابك يارب، الله يصبر أهلك وأحبابك وترجع لنا سالم و“قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

هذا ويعد الفنان القدير أحمد جوهر من أبرز نجوم الأعمال التراثية في الكويت حيث قدم العديد من الأعمال منها: ”طش ورش، دلق سهيل، العضب، وسموم المعزب“، كما شارك في مسرحية ”سيف العرب“ مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

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