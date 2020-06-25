بعد تعرضه لوعكة صحية.. الفنان عبدالله مشرف في المستشفى

تعرض الفنان المصري، عبدالله مشرف، لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكشف نقيب الممثلين، أشرف زكي، لـ"العربية.نت" أن مشرف يتواجد حالياً في المستشفى بسبب اشتباه في إصابته بجلطة في المخ. وشدد على أن حالة الفنان ما زالت مستقرة، لكنه يتواجد في المستشفى من أجل المتابعة بشكل مستمر والاطمئنان عليه بشكل كامل.

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دخول مشرف إلى المستشفى دفع صديقه الفنان مجدي صبحي للتدوين عنه عبر حسابه على "فيسبوك" مؤكداً أنه عاش معه أجمل فترات حياته، ولم يجد إنساناً في طيبة قلبه، وهو إنسان قبل أن يكون فنانا، وتشاركا معاً في العديد من الأعمال الهامة، متمنياً له سرعة الشفاء.

يذكر أن مشرف، الذي ولد في عام 1942، شارك في أكثر من 250 عملا فنيا، كان آخرها في شهر رمضان الماضي، حينما قدم مسلسل "اتنين في الصندوق".

وجاءت أشهر أعماله بمشاركته مع الفنان محمد صبحي في فرقته المسرحية، حيث قدم العديد من المسرحيات أبرزها "تخاريف" و"وجهة نظر" و"لعبة الست".