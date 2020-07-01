شاهد.. وائل كفوري لراغب علامة: أنت أحلى شريك بالعالم

في لقاء فني رياضي فريد من نوعه، اجتمع كل من الفنان راغب علامة ووائل كفوري على لعبة التنس في أحد النوادي الرياضية في العاصمة بيروت.

وتنافس الفنانان خلال المباراة، حيث جاء بمقطع الفيديو مزاح بين علامة وكفوري حول الفائز في المباراة، حيث أعلن نتيجة المباراة الفنان راغب علامة، مشيراً إلى فوزه، وكان رد الفنان وائل كفوري ممازحاً: "عمرك أطول من عمري"، حيث كان سيقول إنه كسب المباراة أيضاً.





وكان تعليق الفنان راغب علامة على مقطع الفيديو الذي نشره عبر الانستغرام، "وجود الشركاء يجعل الحياة أكثر سعادة وكذلك قضاء وقت ممتع في لعبة التنس".

ونشر راغب عبر صفحته على "إنستغرام" فيديو جمعه بصاحب أغنية "بحبك أنا كتير"، وقال: "ها بعد كل خسارة، قلتلك لا تلعب معي لأنك ستخسر، ليردّ كفوري عليه :"عمرك أطول من عمري".

وفي فيديو ثان نشره صاحب أغنية "آسف حبيبتي" في خاصية "قصص الأنستغرام" برفقة وائل قال: "بالتنس شركاء، شو رأيكم"، ليردّ عليه وائل: "أحلى شريك بالعالم".