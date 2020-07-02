نيللي كريم للعربية.نت: أعتز بإشادة عادل إمام.. ولا أخطط للمستقبل

كسبت النجمة نيللي كريم التحدي وغامرت بالكوميديا والتغيير الكامل في رمضان هذا العام بمسلسل 100وش، وربما فاق نجاحها التوقعات بشكل أثار انتباه الجميع.

وفي حوارها مع "العربية.نت" تحدثت نيللي عن مغامرة هذا العام، وكيف تجرأت على التغيير الكامل وسر نجاحها الدائم مع المخرجة كاملة أبو زكري، كما كشفت عن رأيها في المنافسة والمسلسلات التي نالت إعجابها وهل تسير وفق خطط محددة، كما تحدثت عن الجديد لديها.

كيف جاءتك فكرة تقديم عمل كوميدي وهل خفت من المغامرة؟

مبدئيا أنا أحب الكوميديا جدا وأعرف أني قد أحقق فيها نجاحاً لا بأس به. فشخصيتي في الحقيقة غير الدراما تماما فأنا أقرب للكوميديا وأحب الضحك على أي شيء دمه خفيف، لذلك كانت لدي رغبة جامحة في تقديم عمل كوميدي يحمل الكثير من الجرأة والمغامرة وفكرت في تقديم عمل لايت، فكان مسلسل النصابين الذي تغير اسمه إلى بـ100 وش، ولم أخف بل كان حبي للتجديد أهم من الحسابات والمخاوف ولهذا تجرأت وقدمته.

وكان صمام الأمان بالنسبة لي أن العمل متكامل من حيث العناصر الفنية مثل الإنتاج المميز والإخراج الذي لا خلاف عليه للمخرجة كاملة أبو زكري، وطبعا السيناريو الرائع وفريق العمل بالكامل من ممثلين كبار وجدد، كل شيء كان يؤكد أن هناك عملا جيدا ومتكاملا.

قدمت من قبل أفلاما كوميدية مثل "سحر العيون" و"بشترى راجل" فهل فكرت في العودة لنفس المسار؟

لا أستطيع القول إني فكرت في العودة للمسار أو لخط قديم كنت أسير عليه، بل فكرت في التغيير. وبأمانة لا يوجد تخطيط شديد بالمعنى الحرفي للكلمة ولكن كل وقت وكل سيناريو "بيجي بظروفه"، ولا يوجد ترتيب، وبصراحة أكثر.. قد أجد نفسى أمام عمل جيد أقدمه وقد يكون دراميا أو تراجيديا أو رومانسيا أيا كان، المهم الجودة. والحظ هذا العام أني قررت التغيير ووجدت العمل الجيد فتم كل شيء بدون حسابات أو تخطيط.

استخدم المسلسل تيمة النصب مما أثار اتهامات بتشبهه بفيلم "عصابة حمادة وتوتو"، ما رأيك؟

تيمة النصب معروفة جدا ومستخدمة في مسلسلات وأفلام ومسرحيات وستظل تستخدم سواء في صورة فردية كبطل واحد للعمل أو ثنائية أو أكثر من ذلك، لهذا فالأمر طبيعي ولا يوجد أي تشابه من أي نوع في الفكرة والخطوط الدرامية والأحداث بين مسلسل ب100 وش وبين أي عمل آخر ، وهناك أفلام وأعمال أجنبية كثيرة قدمت عن النصابين وبالطبع هي غير مقتبسة من حمادة وتوتو أو أي عمل مصري.

هل تفكرين بشكل عام في تكرار تجربة الكوميديا أم ستعودين للدراما؟

قد أكرر الكوميديا وقد لا أخوض تجربة قريبة، فلا يوجد مقاييس محددة لكل مرحلة كما أقول لكن تجربة الكوميديا محببة، وإن وجدت عملا جيدا سأقدمه فورا، ولا يوجد أي شيء يمنعني من خوض التجربة أكثر من مرة خلال السنوات القادمة. ولكن المعيار الرئيسي الذي يتحكم في اختياراتي هو السيناريو المميز كما قلت والفكرة الجديدة مهما كان نوع العمل.

ما الصعوبات التي واجهتيها في التصوير مؤخرا، وما قصة الحادث الذي تعرضت له؟

أصعب الظروف التي واجهناها أننا دخلنا التصوير في وقت متأخر، وكنا نصور يوميا بالساعات حتي آخر أيام رمضان. ونقوم بالتحضيرات قبل التصوير. وهذا قتلنا من الإرهاق بالإضافة لمشكلة كورونا والرعب الذي كان يحيط بالجميع.

وبالنسبة للحادث فقد وقعت من على موتوسيكل وأصبت بجرح غائر جدا، لكن الحمد لله أنه لم يحدث كسر وإلا كان من الممكن ألا يتم التصوير، والحمد لله مرت الأمور بسلام.

كيف ترين إشادة النجم الكبير عادل إمام بك كممثلة كوميدية؟

من أعظم ما حدث لي أن يشاهد مسلسلي النجم عادل إمام فما بالك بأنه يشيد به أيضا وبدوري، ولا يمكن أن أصف مدى سعادتي بذلك، فالزعيم قيمة فنية كبيرة وأكن له كل الاحترام والتقدير فهو صاحب تاريخ عظيم وكلامه أسعدني وشهادة سوف أعتز بها طوال حياتي.

كانت المنافسة شديدة في رمضان فكيف ترين الموضوع ومن تنافسين؟

طوال الوقت هناك منافسة، ومنذ متى لا توجد منافسة في رمضان أو غير ذلك من المواسم؟ وعموما لا أرى المنافسة مخيفة أو مزعجة بالعكس هي أمر صحي جدا وتدفع للإحساس بالحماس، وعموما أنا شخص لا تشغله هذه المسميات ولا أعتبر نفسي أنافس أحدا ولا أفكر بطريقة من الأفضل ومن الأسوأ.

هل أعجبتك أعمال نجوم آخرين في رمضان؟

موضوع يهمك الفنانة أروى معروفة كمطربة ومقدمة برامج مميزة وذات ثقل في كلا المجالين، لكنها فاجأت جمهورها في رمضان بقبول دور تمثيلي... أروى للعربية.نت: سعيدة بتجربتي مع رامز.. وانتظروني في فيلم خليجي ثقافة وفن

طبعا هناك الكثير من الأعمال المميزة في رمضان ومعظمها كان جيدا جدا وأعجبني مسلسل فلانتينو للنجم عادل إمام وكذلك مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة، و مسلسل الفتوة لياسر جلال ومسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا من أفضل الأعمال الدرامية هذا العام.

يقال إنك تنسجمين مع المخرجة كاملة أبو زكري وتقدمي معها أهم أعمالك، فما ردك؟

كاملة أبو زكري من أهم المخرجات بالوطن العربي على كافة المستويات، وهي تفهم الممثل وتستطيع إخراج طاقاته وهي صديقتي وأحبها جدا وعلاقتي بها رائعة وأكون في "أفضل حالاتي" معها.

ما الجديد لديك من أعمال فنية؟

لدي عمل مع المؤلف المميز أحمد مراد وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا جدا، حيث نحضر لمسلسل سيكون من إخراج محمد العدل الذي تعاونت معه في مسلسل لأعلى سعر.