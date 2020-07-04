معرض انغماسي لفان غوخ على طريقة الـ"درايف إن"

ابتكر منظمو "معرض انغماسي" لأعمال الفنان فان غوخ في تورونتو فكرة للتوفيق بين النشاطات الفنية وجائحة كورونا، تتمثل في حصر حضور زوار المعرض بالسيارات، على طريقة الـ"درايف إن" المتبعة في السينما، وهي فكرة تُعتمد للمرة الأولى عالمياً في مجال المعارض التشكيلية.

وكان يفترض أن يُفتَتح هذا المعرض في مطلع أيار/مايو الفائت في المدينة الكندية، لكنّ جائحة كوفيد-19 دفعت المنظّمين إلى تأجيل الموعد والبحث عن بدائل لإقامة هذا النشاط الفني.

وقال كوري روس، أحد منظّمي المعرض، في تصريح لوكالة "فرانس برس": "بسبب الجائحة، اضطررنا إلى التفكير بطريقة خلاّقة".

وانطلق معرض "فان غوخ الانغماسي" بالفعل هذا الأسبوع في وقت بدأ رفع قيود الحجر المنزلي تدريجياً في تورونتو، كبرى مدن كندا.

وقُسّم المعرض إلى صالتين، إحداهما مخصصة لمن يفضّلون الاطّلاع على المعروضات مشياً، وقد حُدِدَت على أرضيتها أماكن الوقوف التزاماً بمبدأ التباعد الجسدي، والثانية مخصصة للسيارات.

وشرح روس أن "مشاهدة المعروضات من السيارة تتيح لمن يعانون وضعاً صحياً هشاً وللقلقين الاستمتاع بالفن وهم في أمان. إنها أيضاً تجربة فريدة من نوعها". وأضاف "تشعر وكأن السيارة تطفو بين الأعمال الفنية".

وتم الإعداد للمعرض بالتعاون مع منظّمي معرض "فان غوخ، الليلة المرصّعة بالنجوم" الذي أقيم العام الفائت في باريس.

تجربة جميلة.. وظريفة

وتشبه فكرة معرض تورونتو فكرة المعرض الباريسي، لجهة كونها تعتمد التقنيات الرقمية لعرض أعمال الفنان الهولندي بحجم مكبّر على جدران واسعة.

موضوع يهمك انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لكمامة، هي الأغلى في العالم مصنوعة من الذهب الخالص يملكها رجل هندي يملك متجرا... يتباهى بكمامته الأغلى ثمناً.. ويشك في قدرتها على حمايته الأخيرة

وتتسع الصالة المخصصة للسيارات لنحو عشر مركبات يركنها أصحابها في نقاط حددها المنظّمون.

وينبغي إطفاء المحرّكات خلال العرض الذي ترافقه الموسيقى. وتم خفض علوّ الأعمال المعروضة لتمكين الزوار "المؤللين" من مشاهدتها عبر الواجهات الزجاجية الأمامية لسياراتهم.

وينغمس الزائر على مدى 35 دقيقة في عالم فان غوخ، فيما هو جالس إلى مقود سيارته، يحمل هاتفه النقّال لالتقاط الصور أو يُجلِس أولاده في حضنه.

ومع أن كوري روس سعيد بنجاح فكرته، إلاّ أنه رأى أن الظاهرة ظرفية فحسب.

وقال: "أعتقد أننا سنعود، ما إن تتاح لنا الفرص، لعيش الأعمال الفنية بالطريقة التي نحبها، أي في إطار جماعي يمكننا فيه التحدث إلى الناس والالتقاء بأشخاص لا نعرفهم".

واكتملت تقريباً الحجوزات لصالة الـ"درايف إن" حتى نهاية المعرض المقررة في 9 آب/أغسطس، في حين يستمر معرض المشاة إلى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.