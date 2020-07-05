بعد 43 يوماً في العزل.. وفاة رجاء الجداوي

توفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، الأحد، عن 86 عاماً، بعد تواجدها لمدة 43 يوماً في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت ابنتها أميرة حسن مختار على فيسبوك.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً نعت فيه الفنانة الراحلة.

موضوع يهمك حزن شديد يخيم على الوسط الفني المصري والعربي برحيل الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، عن 86 عاماً، متأثرة بإصابتها بفيروس... قبل عامين.. إشادة من السيسي أبكت رجاء الجداوي ثقافة وفن

وفي بيان لها وصفت وزارة الثقافة الجداوي بأنها "إحدى نجمات الزمن الجميل ونموذج للفن الجاد"، مضيفة: "نجحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز للأدوار التي لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد".

وكانت الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

يشار إلى أن الفنانة أجرت منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضاً نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية.

لمحة عن حياتها

يذكر أن الجداوي تزوجت مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذى توفي في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي. كما أن للفنانة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

وولدت رجاء الجداوي في 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، باسم نجاة علي حسن الجداوي. هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقاً في مسلسل "السندريلا" للمخرج سمير سيف. تلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

أعمال عديدة

كان أول أفلامها "دعاء الكروان" للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

إلى ذلك قدمت أفلام "إشاعة حب" و"ثمن الغربة" و"أيام في الحلال" و"بريق عينيك" و"عاد لينتقم" و"الوحل" و"البيه البواب" و"تيمور وشفيقة" و"الثلاثة يشتغلونها" و"كركر" و"مراتي وزوجتي" و"من 30 سنة".

كما جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم "حنفي الأبهة" ومسلسلي "أحلام الفتى الطائر" و"عوالم خفية" ومسرحيتي "الواد سيد الشغال" و"الزعيم".

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية "هند والدكتور نعمان" و"أوان الورد" و"تامر وشوقية" و"نونة المأذونة" و"عائلة الحاج متولي" و"شربات لوز" و"يوميات زوجة مفروسة أوي" و"في غمضة عين" و"لعبة النسيان" الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

إلى ذلك كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني وشاركت المذيع عمرو أديب تقديم برنامج "الحكاية" على قناة إم.بي.سي مصر.