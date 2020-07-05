قبل عامين.. إشادة من السيسي أبكت رجاء الجداوي

حزن شديد يخيم على الوسط الفني المصري والعربي برحيل الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، عن 86 عاماً، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقدمت الجداوي على مدار تاريخها الفني أكثر من 350 عملا، كان آخرها مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

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كما نالت في سنواتها الأخيرة تكريماً تسبب ببكائها، حينما كانت في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تواجد فيها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وحدثت تلك الواقعة قبل عامين، حينما كانت الفنانة الراحلة تقف على المسرح لتوجه شكراً خاصاً إلى مصفف الشعر، الذي بذل مجهوداً كبيراً، خاصة وأنهم حضروا بشكل مفاجئ.

إلا أن السيسي قاطعها ووجه لها الكلمة قائلاً: "أنا بشكرك جداً جداً جداً.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك.. هتفضلي طول عمرك شيك جداً.. أوعى تفتكري إني بقول لحضرتك شيك على اللبس بس.. شيك في كل حاجة".

وتفاجأت الجداوي بتلك الكلمات، ولم تتمالك دموعها على المسرح لترد على الرئيس المصري: "أنا أخدت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جداً".

يشار إلى أن الفنانة علقت وقتها في اتصال مع "العربية.نت" على إطراء السيسي، مؤكدة أنه أراد أن يوجه من خلالها رسالة إلى الجميع، في كونه يرغب برؤية الأخلاق في الجميع. ووصفت الكلمات التي تلقتها قائلة: "الكلمات دي بتطبطب على روحك".