بصوت متعب.. اسمع آخر تسجيل للجداوي قبل وفاتها

بصوت متعب يحاول جاهداً أن يصل إلى الأذن، أرسلت الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي آخر تسجيل لها قبل وفاتها.

في التفاصيل، شارك الفنان الشاب عمرو محمود ياسين متابعيه، آخر تسجيل صوتي قامت به الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، كانت أرسلته لوالدته الفنانة شهيرة أثناء علاجها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.

وتقول الراحلة بصوت متعب منهك: "شهيرة، ربنا يبارك لك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعي لكم من قلبي، وأنا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله إلا الله".

يشار إلى أن عمرو ياسين هو ابن الفنان المصري محمود ياسين، والفنانة المصرية شهيرة.

"نجمة الزمن الجميل" خسرت معركتها أمام كورونا

وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، الأحد، عن 86 عاماً، بعد تواجدها لمدة 43 يوماً في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت ابنتها أميرة حسن مختار على فيسبوك.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً نعت فيه الفنانة الراحلة.

وفي بيان لها وصفت وزارة الثقافة الجداوي بأنها "إحدى نجمات الزمن الجميل ونموذج للفن الجاد"، مضيفة: "نجحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز للأدوار التي لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد".

وكانت الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

يشار إلى أن الفنانة أجرت منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضاً نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية.