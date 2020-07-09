كلمات مؤثرة من حفيدة الجداوي.. "هتوحشني خفة دمك"

"هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك".. بهذه الكلمات المؤثرة توجهت الحفيدة الوحيدة للفنانة الراحلة، رجاء الجداوي، إلى جدتها.

ووجهت روضة هندي رسالة افتراضية في فيسبوك إلى الجداوي، حيث عبرت عن اشتياقها لها، مشيرة إلى أحداث طريفة كانت تقع بينهما، كأن تساعد هندي جدتها في حفظ النصوص، أو المشاركة في لعبة ورق.

وقالت: "هيوحشني إني أدخل أوضتك (غرفتك) فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت (النص) وأسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع، هيوحشني إني أدخل عليك وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة (لعبة الورق) يا جوجا".

كما تحدثت عن "خفة دم" الجداوي وعدم إلمامها بالأمور التقنية، قائلة: "هيوحشني إني أكون نايمة وألاقي مامي (أمي) داخلة عليا تقولي إلحقي أنا نزلت Story أو تطلع live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك، نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة: مالو التليفون أبو قرص!".

"شكراً على كل حاجة"

إلى ذلك أضافت: "هيوحشني إني أقعد أتفرج عليك وأتعلم منك، هيوحشني تريقتك (مزاحك) مع صحابي، هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك، هيوحشني أنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك".

وكشفت هندي عن حزنها الشديد وصعوبة التأقلم مع رحيل جدتها قائلة: "كان عندي 43 يوماً أستعد فيهم، بس مبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنّا (الجدة).. وقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكراً على كل حاجة".

يذكر ن الجداوي توفيت في 5 يوليو/تموز الحالي عن 86 عاماً، بعد تواجدها لمدة 43 يوماً في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بكورونا.