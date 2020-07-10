وفاة الفنان المصري محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما

غيب الموت الفنان المصري محمود رضا عن عمر يناهز الـ 90 عاما ظهر الجمعة، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة طيلة السنوات الأخيرة.

محمود رضا أشهر مصمم رقصات مصري، وهو والد الفنانة المصرية شيرين رضا، ولد في عام 1930 بمنطقة الظاهر بالقاهرة، وتخرج من كلية التجارة.

وتتلمذ على يد شقيقه علي رضا، ليؤسسا معا فرقة "رضا" التي قدمت العديد والعديد من الرقصات والاستعراضات الفنية، كما كانت له مشاركات فنية أبرزها في أفلام "ساحر النساء" و "غرام في الكرنك".

وكان للراحل 9 أشقاء ترتيبه بينهم الثامن، فيما كانت زيجته الأولى من السيدة نديدة فهمي شقيقة بطلة فرقة "رضا"، إلا أنه بعد وفاتها تزوج من اليوغسلافية "روزا" التي أنجبت له شيرين رضا.

بداية رضا السينمائية جاءت في عام 1949 حينما شارك كراقص في فيلم "أحبك أنت"، ليشارك بعدها في فيلم "بابا أمين" للمخرج يوسف شاهين، وقدم فيه أيضا دور راقص.

ليؤسس بعدها فرقة "رضا" بصحبة شقيقه علي والراقصة فريدة فهمي، حيث انطلقت أولى عروض الفرقة في عام 1959، وتم تأميم الفرقة في عام 1961 وصارت تابعة للدولة المصرية.