جومانا مراد للعربية.نت: أي دور أمام يسرا بـ50 بطولة.. وانتظروا جديدي

بعد غياب سنوات عن الفن عادت بقوة جومانا مراد بدور أثار الجدل في مسلسل "خيانة عهد"، الذي أذيع خلال شهر رمضان. وفي حوار خاص مع "العربية.نت" تحدثت جومانا عن سبب رفضها دور "شيرين" في المسلسل من البداية، ولماذا وافقت بعد ذلك.

كما كشفت عن سبب بعدها عن البطولات المطلقة مؤخرا، وسبب مشاركتها مع الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد في مسلسل "سكر زيادة".

*كيف جاء ترشيحك لدور شيرين في مسلسل خيانة عهد؟

**رشحتني شركة الإنتاج (العدل جروب) لدور شيرين، وبعدها فوجئت باتصال من النجمة يسرا تخبرني عن المسلسل والترشيح، وكذلك المخرج المميز سامح عبدالعزيز الذي عملت معه من قبل وتمنيت تكرار التجربة، لأن معظم أعمالنا كانت رائعة وأخرج مني طاقات تمثيلية كبيرة جدا، وأشكر الجميع على هذا الدور والروح التي سادت الجميع، وقد وافقت لأن الدور جذّاب جدا ومختلف تماما عني ولأني من عشّاق النجمة يسرا، وهي قامة كبيرة جدا وأعتبرها أهم فنانة في الوطن العربي.

*لكن تردد أنك اعتذرت عن الدور في البداية وقبلت بعد عدة شروط فهل هذا صحيح؟

**لم أرفض الدور ولكنني ترددت بعض الشيء لأن الدور شرير ومركب ومخيف، وقد تغيبت حوالي 7 سنوات عن التمثيل وعودتي كان لابد أن يكون لها حسابات خاصة بي.

وعندما عُرض الدور علي لم يكن في البداية مكتملا ومكتوبا بالكامل، لهذا كنت أريد معرفة التفاصيل للنهاية، ولكن الدور جذبنى جدا، وبعد كتابته وجدته جيد جدا لدرجة أني تعاطفت مع الشخصية رغم أنها مؤذية وشريرة بشكل كبير، لكنها ضحية ظروف، وكان هناك تبرير لشرها ثم تحولت تماما، وبها منعطفات درامية وتحولات ثرية جدا، و"شيرين" دور محوري وله أثر كبير في الأحداث، وكنت خائفة من استقبال الناس ولذلك صليت استخارة أكثر من مرة ثم وافقت في النهاية.

*شاركت في رمضان كضيفة شرف بمسلسل "سكر زيادة" مع نادية الجندي ونبيلة عبيد فما السبب؟

**السبب الأساسي في قبولي المشاركة بدور ضيفة شرف في "سكر زيادة" هو وجود نجمات لا يُستهان بهن وصاحبات تاريخ كبير ومشرف، وشرف لأي فنان أن يشارك في عمل يحمل أسماءهن، بالإضافة إلى علاقتي الرائعة بالمخرج وائل إحسان، ووجدت فكرة المسلسل جميلة وراقية فوافقت على المشاركة فورا في هذه التجربة الجميلة.

*اختفيت منذ عام 2013 وكان آخر أعمالك مسلسل "فرعون" مع الفنان الراحل خالد صالح فهل شعرت بتغيير بعد العودة؟

**أكيد فترة الغياب كانت طويلة نوعا ما والجميع يعلم أني تفرغت لتكوين أسرة، لكني لم أعتزل ولم أفكر يوما في ذلك، لذلك كنت أتابع التغيرات الفنية والتطورات والنجوم الجدد، ولم أكن غائبة أبدا عن رؤية كل جديد، وفعلا هناك تغيرات في مستوى الصناعة الفنية بوجه عام، ولكن الموضوع إيجابي جدا وفي صالح الفن.

*هل ندمت على فترة بُعدك الطويلة عن الفن وشعرت أن هناك تأثيرا على مشوارك؟

**أبدا لم أشعر لحظة بالندم، وليس التواجد الدائم مفيد للفنان بل أحيانا الغياب يكون في مصلحته، فمنها يعيد حساباته ومنها يتابع كل شيء، وقد يستفيد في حياته الخاصة وهذا مهم جدا ولا غنى عنه، والحمدلله أن الله وفقني في حياتي الخاصة وعوضني عندما رجعت للفن بمسلسل ضخم ورائع مثل "خيانة عهد"، وشعرت أن السنوات السبع حققت نجاحها في عمل واحد بمرة واحدة.

*هل تعنيكِ البطولة المطلقة والتي قدمتها من خلال مسلسل "شاهد عيان" منذ فترة ولماذا لم تكرريها؟

**البطولة المطلقة ليست جملة ثابتة أو محركا لأي شيء، فالهدف الأساسي هو الدور الجيد والمميز وهذا في حد ذاته بطولة، وكم من بطولات مطلقة لم تقدم أي جديد لأي فنان، بل أرجعته خطوات للوراء، لذلك أعتبر البطولة المطلقة لها شروط كثيرة حتى تعنيني.

وبعد مسلسل "شاهد عيان"، وقبل ابتعادي عن الفن قدمت مسلسل بطولة جماعية من 90 حلقة وهو "مطلوب رجال"، وكنت في حالة نشاط فني كبير، ومترقبة بطولات مطلقة، وكنت أحضر بالفعل، ولكن تأخرنا عن الموسم الرمضاني لهذا العام الذي كنت مهتمة جدا لتواجدي فيه، وشاركت في مسلسل "خيانة عهد"، مع النجمة يسرا الذي اعتبر عملي معها بخمسين بطولة مطلقة.

*ما جديدك في عالم الفن؟

موضوع يهمك تألقت الفنانة داليا البحيري منذ بدايتها الفنية بالعديد من الأدوار المهمة والمميزة. وأطلّت في شهر رمضان الماضي بمفاجأة من... داليا البحيري للعربية.نت: عادل إمام خارج المنافسة.. وكنت أخاف منه ثقافة وفن

**انتهيت من تصوير فيلم "يوم 13" من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وهو فيلم جديد من نوعه وأول فيلم في الوطن العربى بخاصية الـ 3D، كما أن هناك الكثير من المشاريع التي عُرضت علي ولكني لم أتخذ فيها قرارا إلى الآن.

*هل يتدخل زوجك في بعض اختياراتك الفنية وهل تستشيرينه في أعمالك؟

**بكل تأكيد زوجي داعم لي في حياتي الفنية، بل هو كلمة السر لحياتي كلها، وهو يساندني بكل قوته، ويعطيني الكثير من وقته ليمنحني رأيه وأستشيره في كل ما يُعرض عليّ من سيناريوهات وأعمال فنية، ودائما رأيه يكون في محله فهو يفهم في كل شيء وهذا يفيديني في كل الأمور.

*سمعنا أن هناك مسلسلا جديدا ستكونين بطلته المطلقة فما التفاصيل؟

**هناك الكثير من المشروعات الفنية المعروضة علي، وقد تعاقدت فعلاً على بطولة مسلسل جديد، سنبدأ في الإعداد له قريبًا جدًا، وسأعلن تفاصيله في الوقت المناسب.