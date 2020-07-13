العثور على جثة في موقع البحث عن الممثلة نايا ريفيرا

قال قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على جثة في الموقع الذي تبحث فيه السلطات عن الممثلة، نايا ريفيرا، إحدى بطلات المسلسل الشهير "غلي" بعد اختفائها.

وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا غرقت بعد أن استأجرت زورقاً على بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس مع ابنها جوزي (أربع سنوات)، الذي عُثر عليه سالماً.

وكانت ريفيرا (33 عاماً)، التي اشتهرت من خلال تأديتها شخصية سانتانا لوبيز في مسلسل "غلي"، قد اختفت الأربعاء بعد استئجارها قاربا في البحيرة التي تستخدم موقعاً للتخييم والأنشطة الترفيهية.

وقد عثر شخص آخر كان في البحيرة بعد ثلاث ساعات على الطفل في القارب "نائماً ومرتدياً سترة نجاة".

وقال نجل الممثلة إنه ووالدته كانا يسبحان في البحيرة قبل أن يعود إلى القارب من دون والدته، وفق ما جاء في بيان لشرطة منطقة فينتورا.

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وشارك في عمليات البحث حوالي 100 شخص بينهم عناصر من خفر السواحل الأميركيين وآخرون من هيئات الإغاثة من مناطق مجاورة، واستخدمت خلال عمليات البحث زوارق وطوافات.

واشتهرت ريفيرا بدورها في مسلسل "غلي" الذي شاركت فيه لستة مواسم. وقد حقق هذا العمل التلفزيوني الذي تدور أحداثه في مدرسة ثانوية أميركية نجاحاً كبيراً، وانتهى عرضه في 2015.

وكانت ريفيرا قد نشرت صورة تجمعها بابنها عبر "تويتر" الثلاثاء، مرفقة إياها بعبارة "كلانا فقط".