مدير أعمال هيفاء وهبي: تزوجتها منذ 2017.. والفنانة ترد

في جولة جديدة من تأزم العلاقة بين الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، أثارت تصريحات الأخير حول الزواج منها، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وردت النجمة الشهيرة، على تصريحات وزيري التي ذكرها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، بأنه تزوج النجمة اللبنانية منذ عام 2017، حيث كتبت صاحبة "أنا هيفا" عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي "إنستغرام": "كذاب".

وكان وزيري، قد كشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على "ام بي سي مصر"، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير الفيلم، موضحًا أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجأ بعدها أنها لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.

كما تابع، من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل.

وأردف وزيري أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين من الفيلم، ثم تفاجأ بعدها بأن هيفاء وهبي لن تسافر إلى جورجيا لتصوير الفيلم، ما تسبب في فرض غرامات بسبب تعطيل التصوير.

وتابع أنه اتفق معها على الانفصال، ولكنها اختفت ولم ترد على مكالماته حتى أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

قصة الفيلا

وقال: "من بعدها استعنت بالمحامين وقررت التزام الصمت لأنها زوجتي ولن أقبل بأن أظهر وأتحدث أمام الجميع، لم أكن مدير أعمالها وكذلك كما ادعت بوجود توكيل، كما أنني لم أهددها".

وأكد محمد وزيري أن الفيلا التي تزعم هيفاء وهبي أنه اقتحمها ملكه هو تماما بموجب القانون، وكان يعيش فيها معها لمدة 3 سنوات.

كما نفى الاتهامات الموجهة إليه بأنه لم يحاسبها على أجرها في فيلم "أشباح أوروبا"، مؤكدا أنه لم يكن مدير أعمالها في يوم ما، ولكنه تحمّل هذا اللقب بسبب أمور شخصية وأسرية تخص عائلته.

وشدد للإعلامي عمرو أديب أنه طلب المداخلة إعمالا بمبدأ حق الرد، للرد على اتهامات هيفاء وهبي له في نفس البرنامج يوم السبت.

هذا وتأتي تصريحات محمد وزيري ردا على اتهامات هيفاء وهبي له في برنامج "الحكاية" بالاستيلاء على فيلتها في العاصمة المصرية القاهرة.

قوة القانون المصري

وصرحت الفنانة الشهيرة: "أنا أطالب بحقي بقوة القانون المصري، وعلى ثقة أنني سأحصل على حقي حتى لو طال الوقت.. اللي بيلجأ للقضاء دائما بيبقي كسبان في النهاية".

كما تابعت "البيت من ضمن أملاكي، أنا وكلت الشخص بشراء أملاك من ضمنها البيت، اشتراه باسمه، ثم أخذنا توكيل لبيع البيت باسم أختي، ومعايا ورق البيت اللي باسمه والتنازل لشقيقتي".

وفي وقت سابق، كشفت النجمة اللبنانية، تفاصيل جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، حيث دعوى إثبات زواجه منها. وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي اخينا لجأ لها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".

وأضافت: "محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله".