ممثل شهير: كورونا ترك تأثيراً صادماً على عقلي!

أكد الممثل البريطاني، إدريس ألبا، مساء الاثنين، أن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير "صادم" على حالته العقلية، مشيرا إلى أنه "محظوظ" لبقائه على قيد الحياة.

موضوع يهمك تخطط شركة "موديرنا" الأميركية لبدء التجارب السريرية في مرحلة أخيرة لاختبار لقاح لفيروس كورونا في 27 يوليو/تموز.وقال... أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يخضع لتجارب نهائية شركات

كما أعلن ألبا تعافيه الكامل من الوباء، لافتا إلى أنه اعتبر نفسه محظوظا لبقائه حيّاً.

وفي مقابلة مع "راديو تايمز"، قال الممثل البريطاني البالغ من العمر 47 عاما: "المرض أثر عليه عقليا"، مضيفا "كنت عديم الأعراض لذلك لم أعان من الأعراض الرئيسية التي ظهرت على الجميع".

ألعاب إلكترونية وشطرنج

يشار إلى أنه في مارس/آذار الماضي، أعلنت سابرينا ألبا، زوجة ألبا، إصابتها بفيروس كورونا، بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس.

وقال ألبا حينها: "إنه أمر مقلق أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص حاملون للفيروس ويبدون على ما يرام، ويمكن أن ينقلوا المرض بسهولة"، فيما تحدثت سبرينا قائلة: "لا أشعر بأي أعراض حتى الآن".

إلى ذلك أوضح الزوجان أنهما كان يقضيان وقت الحجر الصحي في لعب الألعاب الإلكترونية والشطرنج.