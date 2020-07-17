جديد قضية الطيار المفصول.. الحكم بحبس محمد رمضان لمدة عام

تطور جديد شهدته قضية الفنان المصري محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر الذي تم فصله من عمله وإنهاء مسيرته المهنية إثر ظهوره في مقطع فيديو بصحبة رمضان داخل كابينة القيادة.

حيث أكد الطيار المفصول لـ"العربية.نت" صدور حكم لصالحه، قضت به محكمة الدقي الجزئية، ينص على حبس الفنان المصري محمد رمضان لمدة عام، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري وغرامة قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بتهمة السب والقذف.

ووجه الطيار شكره إلى القضاء المصري الذي أنصفه في هذه القضية، وكذلك الجمهور الذي تعاطف معه في أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن تفاصيل تهمة السب والقذف تعود إلى ظهور رمضان في لقاء تلفزيوني سابق ذكر فيه - على خلاف الحقيقة - أنه يطالب رمضان بـ 9 ملايين ونصف المليون.

كما ذكر رمضان أنه أحضر عرض عمل للطيار المفصول بدولة الإمارات، متسائلا عن السبب الذي يدفعه لعدم قبول الأمر، وهل هو يرغب في الحصول على الأموال من رمضان قائلا "ما صدق قعد عشان ياخد القرشين".

وكشف أبو اليسر أنه منذ الواقعة، لم يتلق أي اتصال من قبل محمد رمضان أو أي شخص من جانبه، مؤكدا أن هناك 3 دعاوى قضائية أخرى متداولة.

حيث ينتظر قضية جديدة في السادس من شهر أغسطس المقبل، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 25 مليون جنيه، على أن تكون هناك دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ودعوى أخرى مدنية.

إلا أن الطيار شدد على كونه يرحب بأي تواصل من قبل رمضان، كي يتم إنهاء الأمر بشكل ودي بعيدا عن أروقة المحاكم قائلا "مرحب جدا جدا جدا"، على أن يتم ذلك مع المحامي الخاص به دون الاتصال المباشر معه.

تلك الأزمة التي اندلعت حينما نشر رمضان مقطع فيديو وهو داخل كابينة الطائرة، بشكل يوحي للجمهور أنه من يقودها.

وهو ما دفع سلطة الطيران المدني لفصل الطيار أشرف أبو اليسر وإلغاء رخصة الطيران الخاصة به، ما دفع الطيار لاتهام رمضان بخداعه، بعدما طلب التقاط صورة تذكارية، لكنه قام بتصوير مقطع فيديو.