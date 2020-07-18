عائلة الجداوي تشكر قرينة السيسي.. وتخطط لإحياء ذكرى الفنانة

وجّهت عائلة الفنانة الراحلة، رجاء الجداوي، الشكر إلى انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، بسبب اهتمامها بمتابعة حالة الفقيدة أثناء مرضها.

وتوفيت رجاء الجداوي قبل أسبوع عن عمر يناهز الـ86 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتواجدها في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية لـ43 يوماً.

وأعرب أسرة الفنانة الراحلة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، عن شكرها وتقديرها لقرينة الرئيس السيسي، بعد اهتمامها بالعائلة ومواساتها لها في مصابها.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، أن "ما بدر من قبل السيدة انتصار السيسي هو تكريم لرجاء الجداوي وأسرتها، كما أنه بمثابة الشرف لها ولأسرتها".

وكانت انتصار السيسي قد سارعت لنعي الراحلة من خلال تغريدة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل. وشكرت الأسرة السيدة الأولى على هذا الموقف.

وأكدت ابنة الجداوي لـ"العربية.نت" أنها اندهشت من كم الحب الذي عبّر عنه الجمهور بعد وفاة والدتها، مؤكدةً أن هذا الأمر واساها "رغم الوجع الشديد" إثر رحيل أمها.

ولم يقتصر نعي الجداوي على الوطن العربي فقط، بل وصل إلى الصحافة العالمية، وهو ما يشعر عائلتها "بالفخر والسعادة".

موضوع يهمك حالة حب واسعة حظيت بها الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت قبل أسبوع، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز الـ 86... تخليداً لذكرى رجاء الجداوي.. ابنتها وحفيدتها تعلنان تنفيذ هذا الأمر ثقافة وفن

وكشفت الابنة عن خطوتها الأولى تجاه تخليد ذكرى والدتها، حيث أكدت أنها ستستعين باقتباسات من الأقوال التي ذكرتها رجاء الجداوي، وخاصة الجمل التي تركز على تحسين سلوك الأفراد، لنشرها "في محاولة لتحسين السلوكيات وأسلوب التعامل، ذلك الأمر الذي كانت تهتم به الراحلة دائماً".

وأكدت أميرة مختار أن والدتها لم تنكر أبداً عمرها الحقيقي على الإطلاق، وكانت دائماً ما تقول إن "السن في القلب". كما كان لديها قدر كبير من العفو عن الجميع في حياتها.

كما أشارت إلى أن والدتها دائماً ما كانت تنظر إلى الرسالة التي يقدمها أي دور تلعبه، بغض النظر عن مساحته في العمل الفني.

وهذا الأمر ترجم في مسلسلها الأخير "لعبة النسيان"، حيث أخبرت الجداوي ابنتها أن الدور يجسّد أمورا هامة للغاية، مضيفةً: "الجمل الحوارية التي تذكرها والدتي في العمل مهمة لأي إنسان، وحينما يستمع إليها شخص مظلوم، سيعرف كيف يتصرف وقتها".