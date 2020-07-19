النقابة تتدخل.. مهاجمتا عبدالرحمن أبو زهرة تتراجعان

خلال الأيام الأخيرة الماضية، أثار اسم الفنان المصري عبدالرحمن أبوزهرة جدلاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شنت الفنانتان معتزة صلاح عبدالصبور، ابنة الشاعر صلاح عبدالصبور، وعفاف مصطفى هجوما لاذعا عليه عبر فيسبوك، إلا أن تدخل نقابة الفنانين المصرية قد حال دون تطور الأوضاع وأجبرت الفنانتان على حذف المنشورات.

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في التفاصيل، هاجمت معتزة عبر فيسبوك هجوماً على الفنان، وقالت إنها خاضت تجربة تمثيلية مريرة مع أبو زهرة، مؤكدة أنه تعمد التنمر عليها، حتى إنها كانت تعود غالب الأحيان إلى منزلها باكية، لتقوم بحذف المنشور بعد فترة.

"يشفط الأكسجين"

أما عفاف فقد أطلقت تعبيرات صادمة على أبو زهرة وقالت إنه "يشفط الأكسجين" من موقع التصوير بسبب انتقاداته اللاذعة للفنانات، مضيفة أنه كان يسخر من ملابسهن ويتدخل في شؤون المخرج، ويقوم بتوبيخ الممثلات وبالأخص الممثلين الصغار في السن.

وأيضا اضطرت لاحقا إلى حذف المنشور، بعد الضجة التي أثارتها والتعاطف الكبير الذي تلقاه أبو زهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل من نقيب الفنانين أشرف زكي.

أشرف زكي يتدخل

فبعد مرور ساعات على نشر المنشور، حذفت مصطفى منشورها، بناء على تعليمات نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، وقالت في بيان لها: "اتصل بي الآن الدكتور المحترم أشرف زكي. نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذي أكن له كل الحب والعرفان والتقدير، وطلب مني حذف البوست.. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكي سأقوم بحذفه".

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة له مسيرة فنية ذاخرة بالأعمال، كـ" مسرحية زهرة الصبار"، والمسلسل التلفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"، والنسخة المدبلجة بالعربية من فيلم الكرتون "لايون كينغ" من إنتاج "ديزني"، كما أنه شارك في بطولة فيلم "أرض الخوف" من بطولة الراحل أحمد زكي، وغيرها الكثير.