الممثلة الأميركية آمبر هيرد: جوني ديب هدد بقتلي

كشفت الممثلة الأميركية آمبر هيرد للمحكمة العليا في لندن، أن زوجها السابق الممثل جوني ديب هدد بقتلها، وذلك في شهادتها اليوم الاثنين في دعوى التشهير التي رفعها نجم هوليوود على صحيفة بريطانية.

ويقاضي ديب مؤسسة نيوز جروب نيوسبيبرز، التي تنشر صحيفة ذا صن، بسبب مقال نشرته عام 2018 وصفته فيه بأنه "يضرب زوجته". واستمعت المحكمة العليا في لندن لشهادات على مدى أسبوعين، بما في ذلك شهادة ديب على مدى خمسة أيام، والتي كشفت عن الخلافات بين الزوجين وبعض المزاعم المروعة من كلا الطرفين.

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وقال ديب (57 عاما)، الذي حقق ثروة من تجسيده دور الكابتن جاك سبارو في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، للمحكمة الأسبوع الماضي، إن كل ادعاءات هيرد بتعرضها لاعتداءات جسدية ولفظية غير صحيحة. وينفي أنه تصرف بعنف مع هيرد أو أي امرأة أخرى.

في حين، قالت هيرد (34 عاما) بعد أن أدت القسم أمام المحكمة اليوم، إن أشكال الإيذاء التي تعرضت لها على يد ديب كانت شديدة. وتابعت "كانت بعض الحوادث شديدة لدرجة أنني كنت خائفة من أن يقتلني إما عن قصد أو إذا فقد السيطرة (على نفسه) وتمادى".

وقالت أيضاً "لقد هدد صراحة بقتلي عدة مرات، خاصة في أواخر علاقتنا".

وذكرت هيرد أن الممثل الشهير كان مهووسا بمظهرها ويطلق عليها "مجنونة بالشهرة".

وتابعت "تضمنت الاعتداءات الجسدية اللكم والصفع والركل وخنقي ورشقي بأشياء، وجري من شعري، ودفعي إلى الأرض. لقد قذفني بأشياء خاصة القوارير الزجاجية".

من جانبها، قالت المغنية الفرنسية فانيسا بارادي التي ارتبطت بعلاقة عاطفية مع ديب لفترة طويلة وأنجبت منه طفلين، إنه لم يكن عنيفا قط وإنها لا تصدق مزاعم هيرد، واتفقت معها في الرأي الممثلة وينونا رايدر التي خطبها ديب في التسعينيات.