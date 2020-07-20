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"جايين يطلبوها".. أصالة تعلن خطوبة ابنتها شام

المصدر: دبي - العربية.نت
الفنانة السورية أصالة
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أعلنت الفنانة السورية، أصالة نصري، مساء الأحد، خطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب الجلدية المصري، معتز نصير، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

ونشرت أصالة فيديو لابنها الصغير علي وقالت إنه ارتدى ملابسه الجديدة بسبب المناسبة، ثم تابعت قائلة باللهجة السورية: "اليوم جايين يطلبوا شام".

كما انتشر مقطع فيديو من المناسبة بكثرة عبر مواقع التواصل أيضاً.

وشام هي الابنة الكبرى لأصالة، وتعمل طبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة، ولها شهرة واسعة بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏

يذكر أن أصالة، كانت قد أعلنت الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "لا تستسلم".

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