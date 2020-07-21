دياب للعربية.نت: لم أتوقع أن أحقق هذا النجاح في التمثيل

لم يتوقع أحد أن ينتقل المطرب دياب، الذي اشتهر بأغنية "العو"، من مرحلة الطرب الشعبي إلى مرحلة التمثيل الاحترافي، لدرجة أن يشارك في حوالي 4 مسلسلات في رمضان الماضي بقوة ونجاح.

وفي لقاء خاص مع "العربية.نت"، تحدث عن احترافه التمثيل ونجاحه في مسلسل "فرصة تانية" وهل يخاف من تكرار أدوار الشر، وكذلك تحدث عن تجربته في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان، ومسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة، بالإضافة لسبب قبوله الظهور في أدوار شرف ببعض الأعمال مثل ليالينا 80".

*ما السبب في احترافك التمثيل بعد أن بدأت رحلتك كمطرب في البداية؟

**عُرض علي عمل تمثيلي في مسلسل "ساحرة الجنوب" وجربت الفكرة من باب المغامرة، ونجحت جدا وأحبني الناس كممثل، وبعدها توالت الأدوار، والحقيقة لم أكن أتوقع كل هذا النجاح في التمثيل.

*في رمضان شاركت في عدد كبير من المسلسلات وكان أبرزها مسلسل "فرصة تانية"، فماذا عن هذه التجربة وكيف حضرت لها؟

**هذه التجربة من أجمل التجارب التي مررت بها في التمثيل وكنت سعيد جدا بالعمل مع فريق المسلسل المحترم على كافة المستويات، وحقق المسلسل رد فعل كبيرا جدا، وأكرمني الله بدور "مدحت" الذي أحبه الناس كثيرا، وحضّرته بأن حاولت أن أؤديه كما هو مكتوب، فـ"مدحت" شخصية مُركبة وجذابة ومحيرة وكوميدية وشريرة وطيبة، وتعاملت معه أنه ليس شريرًا، ولكنه مريض ويعاني من العُقد النفسية، وهو شخصية مزدوجة، وردود فعله تتغير حسب المؤثرات الخارجية التي يتعرض لها، لذلك فشخصية "مدحت" عشر شخصيات في آن واحد.

*كيف رأيت آراء الجمهور حول شخصية "مدحت".. وهل تعمدت تخفيف الشر بخفة الظل في المسلسل؟

**في الحقيقة آراء الجمهور فاقت توقعاتي فكان هناك تفاعل كبير جدا، البعض كان يلومني على شر "مدحت" والبعض الآخر يشيد بخفة ظله، وأعتقد أن هذا قمة التوفيق من الله أن الجمهور يتفاعل ويحفظ كلام "مدحت" ويتوحد معه ويحزن عليه بسبب نهايته وموته، وهذا يدل أن العمل تم متابعته بشكل جيد، وأن شخصية "مدحت" نجحت بشكل كبير، وفعلا تعمدت مزج الشر بخفة الظل وأن يحمل الدور طابع يخلط بين الشر وخفة الظل وأن يكون "مدحت" له حسنات بالإضافة لما يحمله من السيئات، وفي رأيي لا يوجد شخص شرير في المطلق بل كل الناس تجمع صفات متناقضة، ودليل نجاح توليفة خفة الظل مع الشر أن الجمهور تعاطف مع نهاية مدحت وقتله رغم أني مقتنع بأن الجزاء من جنس العمل، و"مدحت" أجرم كثيرا وتاجر بالمخدرات وكان يجب أن تكون نهايته حاسمة ودرس للجميع ردا على ما فعله في حياته، رغم أن السيناريو برر شرور مدحت بسبب نشأته الخاطئة.

*شاركت في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان في حلقتين فقط فما رأيك في التجربة ورد فعل الجمهور؟

**وافقت على المشاركة بحلقتين فقط في مسلسل "البرنس" لحبي الشديد لفريق العمل المحترم والضخم والمخرج الكبير محمد سامي، ولم أتخيل أن تحقق حلقتين فقط كل هذا النجاح وأيضا لم أتوقع ردود الأفعال التي وصلتني عن الدور الصغير وحقيقي كانت الردود مخيفة، ومن سعادتي بدور "كتكت" ورد الفعل تمنيت لو كنت مشارك بدور أكبر من شدة حبي في العمل ونجاحه.

*مشاركتك في مسلسل الاختيار كان لها رد فعل ضخم جدا.. حدثنا عن ذلك؟

موضوع يهمك كانت مفاجأة بكل المقاييس، خلال شهر رمضان المنصرم، أن تعود النجمة نادية الجندي للشاشة الصغيرة بمسلسل كوميدي اجتماعي... نادية الجندي للعربية.نت: الهجوم على مسلسلي حملة مدبرة ثقافة وفن

**مسلسل "الاختيار" من أهم الأعمال التي عرضت في السنوات الأخيرة وهو أكثر الأعمال التي تشرفت بالعمل فيها، وكنت سعيد جدا بعرض دور "سالم أبو لافي" علي لأن الدور لشخص مؤثر جدا خلال مداهمات العمليات الإرهابية في سيناء، و"أبو لافي" بطل كبير وعظيم من الأشخاص المهمين في سيناء.

ورغم أن الدور صغير لكنه من شدة أهميته كنت متخوف جدا ومتحير في أدائه، خاصة أنه شخصية حقيقية ومعروفة وسيتم مقارنتها بما أقوم بتجسيده، ولذلك حضرت كثيرا مع المخرج بيتر ميمي حتى تظهر الشخصية بشكل واقعي وحقيقي، ودرست أبعاد الشخصية وحاولت أن أؤديها كما كانت مكتوبة على الورق بعد مشاورات وتفاصيل مع المخرج والحمد لله خرجت بشكل جيد جدا ونال إعجاب الجميع، ولي الشرف بمشاركتي في هذا المسلسل الوطني الرائع وبدور البطل أبو لافي الشهيد العظيم.

وحرصت أن أدرسها بشكل جيد، كما جمعتني العديد من جلسات العمل مع المخرج بيتر ميمي حتى تظهر الشخصية بشكل حقيقي، وسعيد أنها حازت إعجاب الجمهور.

*شاركت أيضا في مسلسل "ليالينا 80".. فكيف جاءت المشاركة ورد الفعل حول الدور؟

**شاركت في مسلسل "ليالينا 80" بسبب صداقتي الوطيدة بالمخرج أحمد صالح، حيث عملت معه من قبل في عدة مسلسلات مثل مسلسل "أيوب"، و"أبو جبل" و"بحر"، ودوري في "ليالينا 80" ليس دور بالمعنى الحرفي، ولكن كنت فقط ضيف شرف، لكن كان مؤثر جدا وحقق رد فعل جيد مع الجمهور وأشادوا به على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعتبر شرف كبير لي وإضافة لمشواري الفني وتاريخي المهني.